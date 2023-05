Senai realiza curso gratuito de Armazenagem de Alimentos em Guaratuba

No próximo sábado (20) terá início o curso de Aperfeiçoamento Profissional em Boas Práticas de Armazenagem de Alimentos, que será realizado na Escola Municipal Professora Olga Silveira, localizada na rua Tibagi, s/n, Cohapar. O curso é realizado pela unidade de Paranaguá do Senai, em parceria com a Prefeitura.

O curso será presencial e terá um total de 80 vagas disponíveis, divididas em dois turnos: matutino, das 9h às 13h, e vespertino, das 14h às 18h. Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental (5º ano) e ter pelo menos 16 anos de idade. Além disso, é preciso ter um dispositivo (celular, tablet, notebook ou computador) com acesso à internet para acompanhar as aulas. Caso o aluno não possua, será possível fazer uma autodeclaração.

As inscrições devem ser feitas na Agência do Trabalhador, localizada na rua Dr. Carlos Cavalcante, 278, Centro, das 9h às 15h. As fichas de inscrição serão distribuídas por ordem de chegada. Mais informações pelo telefone (41) 3442-6581.

Para se inscrever, é necessário apresentar cópias legíveis do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Além disso, é importante ter um endereço de e-mail ativo para receber informações sobre o curso.

Com informações do Portal de Cidade Guaratuba e Prefeitura Municipal