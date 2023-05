Baleia-bicuda juvenil encalha morta em Guaratuba

Este é o primeiro registro de um animal da família das baleias-bicudas (Ziphiidae) no litoral paranaense desde o início do Projeto de Monitoramento das Praias

Uma baleia-bicuda jovem de espécie ainda não confirmada (Mesoplodon sp.) foi encontrada morta na praia da Barra do Saí, em Guaratuba, na manhã desta quarta-feira (17).

Este é o primeiro registro no litoral do Paraná feito pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado desde 2015 no estado. Anteriormente, dois outros animais dessa família já haviam sido registrados no litoral paranaense pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da UFPR.

O animal é um jovem de quase três metros de comprimento, em estágio inicial de decomposição. A equipe técnica PMP-BS/UFPR LEC, após acionamento de banhistas que estavam no local, retirou a carcaça do local para encaminhá-la ao Centro de Reabilitação da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O animal será necropsiado para avaliação da condição de sua saúde e indicativos da causa da morte.”Mamíferos marinhos desta família ocorrem em áreas oceânicas e são muito raros os encalhes na zona costeira, por isso este evento é de grande importância para conhecermos mais sobre a biologia destes animais e também avaliar potenciais impactos aos quais estão expostos e que afetam o oceano”, comenta a bióloga coordenadora do PMP-BS/UFPR Camila Domit.

As baleias-bicudas da família Ziphiidae são pouco conhecidas e raramente observadas. São animais de grande porte que, em geral, possuem dentes e um bico bem definido. Tem a aparência semelhante a de um golfinho. Se alimentam de lulas através da sucção feita com uso da língua. A maioria das informações que se tem sobre as espécies dessa família provém de animais encalhados nas praias.

O registro foi realizado durante o monitoramento diário das praias paranaenses, realizado pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), executora do PMP-BS no Paraná. Este projeto é desenvolvido para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental das atividades da Petrobras.