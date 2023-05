Hospital Pequeno Príncipe e Cattalini comemoram cinco anos de parceria

Alexandre Felipe Bittencourt​, analista de controladoria; Matheus de Oliveira Silva Baptista, Hospital Pequeno Príncipe; Angela Cristina Bahry, coordenadora de ASG e Fábio Martins Jorge, controller

Encontro realizado na última semana entre representantes do Hospital Pequeno Príncipe e da Cattalini Terminais Marítimos, na sede da empresa, em Paranaguá, celebrou os bons resultados obtidos por meio da parceria que já dura 5 anos. Neste período, a Cattalini destinou mais de R$ 1 milhão a projetos de incentivo fiscal da instituição, como o Pelo Direito à Vida lll, que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e a redução da mortalidade infantojuvenil.

“Contar com o apoio da Cattalini há 5 anos nos permite ir cada vez mais longe. Nesse período, R$ 1.114.929,37 foram investidos em nossos projetos, que se transformaram em oportunidades reais de saúde e vida a milhares de crianças e adolescentes”, informa o material institucional personalizado, entregue pela instituição ao terminal portuário.

Nos últimos três anos, o Hospital realizou cerca de 7.500 atendimentos de crianças que moram em Paranaguá e de outros pacientes vindos de diversas partes do Brasil, que precisam do serviço de excelência que é prestado pelo Pequeno Príncipe. “A Cattalini está presente em importantes parcerias como essa, que contribuem para a saúde e a qualidade de vida da nossa comunidade. Temos orgulho em apoiar o Complexo Pequeno Príncipe e tudo o que ele representa, porque está alinhado aos nossos valores”, comentou Ângela Bahry, coordenadora de sustentabilidade da Cattalini Terminais.

A expectativa para 2023 é a continuidade da parceira. “Os apoios que recebemos contribuem para a continuidade das atividades de assistência, ensino e pesquisa do Pequeno Príncipe, o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho e pela parceria. Ela é essencial para continuarmos oferecendo medicina de excelência, aliada ao cuidado humanizado e à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes”, destacou Ety Cristina Forte Carneiro, diretora-executiva do Hospital Pequeno Príncipe.

Recentemente, a Cattalini foi agraciada com o Certificado Oficial de Apoiador, que reconhece o seu compromisso com o Hospital Pequeno Príncipe e com a comunidade, que precisa do seu atendimento. Outro exemplo do reconhecimento pelo apoio é a divulgação da logomarca da empresa em uma placa instalada no Setor de Ecocardiografia, representando os benefícios gerados pelos recursos destinados pela Cattalini ao Hospital.