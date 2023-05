Campeonato Pontalense de Futebol série A tem jogos neste domingo

Na tarde deste domingo (21), inicia a segunda fase das quartas de final do Campeonato Pontalense de Futebol da série A. Serão dois jogos no Estádio Edinal Tavares, no balneário Shangri-lá.

13h: Barrancos X Vila Nova

15h: Meninos da Vila X Canoas

As partidas são eliminatórias. Se houver empate, será decidida nos pênaltis. Os vencedores seguem para a semifinal e os perdedores se enfrentam para ver quem cai para a série B de 2024.

Outros confrontos das quartas de final ainda estão sem data definida. Os jogos serão entre: Atlanta X Aliança e Beira Rio X Humildade.

A competição é organizada pela Prefeitura de Pontal do Paraná, através da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.