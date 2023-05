Procurado por estupro da filha em Guaratuba vivia nas ruas em Curitiba

O ex-servidor do Fórum de Justiça de Guaratuba, de 39 anos, que estava foragido pela acusação de estuprar sua filha por diversos anos, foi preso em Curitiba, no início de maio, dia 7. Ele estava vivendo nas ruas, informou o Portal da Cidade Guaratuba.

De acordo com o jornal, policiais militares faziam patrulhamento a pé no Largo da Ordem, no Centro da Capital, quando viram dois homens olhando para o interior de um veículo estacionado.

Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que um deles era procurado pela acusação de estupro. O rapaz que estava com ele, de 32 anos, era procurado pelo crime de tráfico de drogas. Ambos foram presos e encaminhados para a Cadeia Pública de Curitiba.

O estupro foi denunciado no dia 14 de março do ano passado, após a menina, que tinha 13 anos na época, relatar os abusos na escola em que estudava. A menina contou ao Conselho Tutelar que era abusada por seu pai desde os 8 anos de idade.

O abusador, na época, foi a pé para Garuva e desapareceu. Desde então ele vinha morando nas ruas de Curitiba.

O Portal da Cidade e o Correio não divulgaram o nome do preso para proteger a identidade da vítima e de sua mãe.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba