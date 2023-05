Prorrogadas as inscrições dos candidatos ao Conselho Tutelar de Guaratuba

O prazo das inscrições para as eleição do Conselho Tutelar de Guaratuba foi prorrogado até a próxima sexta-feira (26). Serão escolhidos cinco conselheiros com mandatos de quatro anos (2024/2028) e cinco suplentes.

O prazo de inscrições, que encerraria nesta sexta-feira (19), foi prorrogado por mais uma semana e pode ser feitos das 8h às 11h30 e da 13h30 às 17h, na Secretaria Executiva dos Conselhos (Rua José Nicolau Abagge, nº 1330, Cohapar).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 (candidatos inscritos no CadÚnico com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo e candidatos que doaram sangue nos últimos 6 meses têm direito à isenção da taxa de inscrição).

Confira o Edital na íntegra.