Começam as obras de microdrenagem em Matinhos

Fotos: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos

Começaram nesta quarta-feira (17) as obras de microdrenagem em Matinhos. O tempo estimado para a conclusão desta fase é de 14 meses, com investimento de R$ 39,2 milhões.

Em conjunto com os serviços de macrodrenagem, as intervenções devem reduzir as cheias no município, uma reclamação antiga de moradores e turistas. O prefeito Zé da Ecler e o diretor-presidente do IAT, Everton Souza, acompanharam o início dos trabalhos.

A ação integra a última etapa do pacote de obras de revitalização da orla da cidade, que engloba, entre outros projetos já finalizados ou em andamento, a engorda da faixa de areia, reurbanização de parte do município com plantio de árvores nativas, novas sinalização e paisagismo, além de medidas que auxiliam a diminuir os efeitos das ressacas marítimas.

De acordo com levantamento recente, mais de 70% das intervenções na orla já foram concluídas pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública. A obra tem finalização prevista para ocorrer no segundo semestre de 2024, com investimento global de R$ 314,9 milhões por parte do Governo do Estado.

Os trabalhos de microdrenagem foram adiados para evitar transtornos durante a temporada de verão, quando a população flutuante do Litoral tem um aumento significativo. Também por causa do impacto no cotidiano da cidade, o serviço foi dividido em períodos.

Começa, agora, pela rua Ponta Grossa. Na sequência as intervenções se concentrarão na avenida Atlântica, no trecho entre as ruas Ponta Grossa e Antonina, no período entre 9 de junho e 7 de julho; no trecho entre as ruas Antonina e Ceciliano Tavares da avenida Atlântica, entre 10 de julho e 28 de julho; e na rua Paranaguá, de 31 de julho a 7 de agosto. Somente após o fechamento deste cronograma é que a intervenção avança para outras vias urbanas.

“Esses serviços vão diminuir e muito as cheias em toda a região de Matinhos. São 23 quilômetros de microdrenagem e mais de mil metros de macrodrenagem”, afirmou o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro. “Essas fases se completam com a macrodrenagem, escoando a água que recebe do sistema da micro. A integração permite ganhar cota, caimento para a água com as canaletas em U. Tudo isso faz com que o escoamento para o mar seja mais rápido”.

Segundo ele, a ação vai garantir períodos mais constantes sem alagamentos. “Claro que se houver uma chuva de grande intensidade em um curto período de tempo, aliada à maré alta, teremos cheias. Mas com um escoamento muito mais rápido e eficiente do que o sistema atual”, explicou.

“Matinhos vai se livrar daqueles acúmulos de água que tanto dificultavam o dia a dia da nossa cidade”, completou o prefeito Zé da Ecler.

Macrodrenagem está mais da metade pronta

As intervenções de macrodrenagem começaram em junho do ano passado e já alcançaram 53% de conclusão. Elas estão sendo feitas ao longo de 1,5 quilômetro no canal da avenida Paraná, no bairro do Tabuleiro, em Caiobá. O projeto prevê deixar o canal com sete metros de largura, em concreto formatado como um U (na base e nas laterais), aumentando a velocidade do escoamento e diminuindo o nível de alagamento. O investimento é de pouco mais de R$ 10 milhões.

O canal da avenida Paraná terá a finalidade de aliviar as águas que vão para o rio Matinhos, minimizando as cheias e melhorando a vida de uma grande parcela de moradores do bairro Tabuleiro, um dos mais afetados pelas chuvas.

Matinhos tem por característica ser bastante plano, o que impacta nos acúmulos de água. O município conta com três saídas principais para o mar, pelos canais do rio Matinhos, da avenida Paraná e da avenida Juscelino Kubitschek (JK). Neste último, parte da água deságua na prainha e outra no rio Matinhos.