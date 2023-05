Homenagem a Iemanjá reúne terreiros do Paraná e de Santa Catarina

Fotos: Gabriel Miranda

O encontro de umbanda, no último dia 13, em Pontal do Paraná, contou com mais de 20 terreiros de Curitiba, Morretes, Cascavel, Londrina e Florianópolis (SC).

O evento aconteceu nas areias do balneário Praia de Leste, reunindo centenas de adeptos da religião e pessoas que buscavam ajuda espiritual. O intuito foi fazer uma homenagem à Orixá Iemanjá, que na Umbanda é conhecida como a “Rainha do Mar”.

O encontro foi organizado pelas dirigentes do Terreiro Pai Maneco, de Curitiba, mãe Lucilia Guimarães e mãe Camila Guimarães, que cuidaram para que a infraestrutura atendesse todos os participantes. As dirigentes agradeceram o apoio prestado pela Prefeitura de Pontal do Paraná.