Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Matinhos

Foto ilustrativa: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 46 anos, por feminicídio contra a ex-companheira, de 55. A captura aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), em Matinhos.

O crime ocorreu em agosto de 2022, após a vítima pedir para o autor mudar de casa após a separação.

“No dia dos fatos, o autor atacou a vítima desprevenida e a enforcou usando as mãos. A Polícia Militar chegou no local e encontrou o indivíduo ainda na residência, que apresentou resistência e tentou agredir um dos policiais com uma faca”, afirma o delegado da PCPR Thiago Fachel.

Na ocasião, ele foi preso em flagrante por homicídio e resistência, posteriormente liberado.

Durante as investigações, a PCPR apurou que o autor havia premeditado cometer o crime. Após as diligências, a prisão preventiva foi decretada pelo judiciário e cumprida pelos policiais civis.

DENÚNCIAS – A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.