Juçaí divulga Festa da Juçara em Rio Novo do Sul/ES

A Juçaí, marca de produtos à base do fruto da palmeira juçara, com sede em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, divulga a Festa da Juçara, no município de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, no dia 27 de maio, Dia da Mata Atlântica.

Fotos: Divulgação

A empresa procurou o Correio do Litoral para divulgar a marca e o evento devido ao conteúdo do jornal e pelo alcance das publicações. Além de apresentar seus produtos na feira, a empresa promove caminhada sustentável e educativa para fortalecer a importância da conservação da juçara, espécie nativa da região ameaçada de extinção

Município localizado no sul do Espírito Santo, Rio Novo do Sul é considerado a capital capixaba da juçara, sendo o principal produtor do estado e destino certo do fruto.

É da juçara (Euterpe edulis) que é extraído, de forma sustentável, o açaí produzido fora da região amazônica – o fruto da juçara tem mais vitaminas e antioxidantes que o açaí do Norte do país. A exploração comercial do fruto, como polpa ou suco, evita a derrubada das árvores para extração do palmito, o que ameaça a sobrevivência da espécie.

“Com seu incrível valor biológico, cultural e histórico, a Mata Atlântica é uma das florestas mais biodiversas do mundo e um tesouro natural que merece a devida proteção. Nascemos com a missão de conservação da palmeira-juçara. Da plantação à venda, da colheita à produção, buscamos incorporar a sustentabilidade em tudo que fazemos. Abraçamos a causa de conservar a palmeira-juçara e dedicamos a ela toda a nossa energia. Por isso, o incentivo a este evento interativo que ensina na prática sua importância à população – ressalta Roberto Haag, diretor-geral da Juçaí.

Para conscientizar a população local da importância da palmeira na região, a Juçaí promoverá uma caminhada esportiva educativa e sustentável, com paradas explicativas sobre a espécie, sua conservação e produção de açaí na região. Com inscrições gratuitas, cerca de 250 participantes sairão do centro do município de Rio Novo do Sul em direção à comunidade de São Vicente, percorrendo a chamada “Rota da Juçara”, com cerca de 8km de extensão.

Ao longo do percurso, ocorrerá a distribuição de mudas da palmeira para o plantio em área determinada pela comissão organizadora e em cada ponto explicações sobre a importância da conservação da espécie para a região.

Ao final do evento, os inscritos terão a possibilidade de conhecer a região onde é feito o plantio para colheita dos frutos de forma comercial sustentável. Haverá ainda um café da manhã com gastronomia regional de juçara, produzido por agroindústrias do município.

Cada participante levará para casa, como uma lembrança desse dia especial, uma muda de palmeira para plantio na sua propriedade – se tornando agente de mudanças do ciclo de sustentabilidade promovido pela Juçaí, o açaí feito com o fruto da juçara.