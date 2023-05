Alep lembra 80 anos do Levante do Gueto de Varsóvia

Alep lembra 80 anos do Levante do Gueto de Varsóvia

“Denunciar os horrores do nazismo é fundamental para estarmos atentos às ameaças contra a democracia e aos direitos humanos”, alerta o deputado Goura (PDT), proponente da manifestação no Grande Expediente | foto: Orlando Kissner/Alep

O Grande Expediente da Sessão Plenária, nesta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) vai lembrar o 80º aniversário do Levante do Gueto de Varsóvia, ocorrido em 19 de abril de 1943, na Polônia, durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial.

A jornalista e radialista Noemi Osna Carriconde do grupo Judeus Progressistas de Curitiba vai ler a “Declaração Internacional do 80º Aniversário do Levante do Gueto de Varsóvia”, que é assinada por entidades judaico-progressistas e democráticas de diversos países.

“Essa é uma data histórica e um dos mais importantes atos da resistência judaica durante o Holocausto. Lembrar os 80 anos do Levante de Varsóvia se mostra atual porque ainda lutamos contra o nazismo, o fascismo e o neonazismo”, disse o deputado estadual Goura (PDT), autor da proposição para a manifestação no Grande Expediente.

Luta permanente

O deputado lembrou que esta homenagem aos 80 anos do Levante de Varsóvia reforça a luta contra a desumanização e os mecanismos usados atualmente pela extrema-direita no país e no mundo para propagar sua ideologia.

“Denunciar os horrores do nazismo é fundamental para estarmos atentos às ameaças contra a democracia e aos direitos humanos. Atuar contra a propagação de fake news, o negacionismo, o discurso de ódio e o preconceito é uma luta permanente em nossa sociedade”, alertou Goura.

O Levante de Varsóvia

O Levante do Gueto de Varsóvia é considerado um dos mais emblemáticos atos da resistência judaica durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira revolta civil armada contra a ocupação nazista na Europa. O levante teve início em 9 de abril de 1943 e durante quase um mês cerca de 750 combatentes enfrentaram o exército alemão.

Na Declaração Internacional do 80º Aniversário do Levante do Gueto de Varsóvia é feita uma homenagem ao legado que foi deixado pelos combatentes, mártires, vítimas e sobreviventes contra o nazismo e o fascismo.

Também se faz um alerta contra as novas ameaças criminosas da guerra e contra o imperialismo. E reforça a luta pela paz, pela humanidade, pela liberdade dos povos, pelo progresso, pelo respeito aos Direitos Humanos Universais.

