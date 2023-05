Festa do Divino confirma show cobrado de padre Fábio de Melo no Café Curaçao

Festa do Divino confirma show cobrado de padre Fábio de Melo no Café Curaçao

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, de Guaratuba, divulgou uma nota para informar que a Festa em Louvor do Divino Espírito Santo continuará sendo na Praça Central, mas que terá na programação um show do padre Fábio de Melo no Café Curaçao, no bairro Brejatuba, que será cobrado.

O assunto há vários dias já era alvo de comentários, dúvidas e críticas na cidade. O valor do ingresso ainda não foi informado. O show do padre Fábio de Melo será no dia 15 de julho.

A tradicional festa religiosa e cultural da cidade é realizada há mais de 100 anos. Em 2023 acontecerá entre os dias 13 e 23 de julho, em frente à Igreja Bicentenária e à nova Igreja Matriz, na praça Coronel Alexandre Mafra (Praça Central). A programação será divulgada nos próximos dias, informa a nota.

O tema deste ano é “Com a graça do Divino Espírito Santo construímos um mundo de paz”. O casal festeiro-mor de 2023 é Joselir e Olandia Minosso, que ficam à frente dos demais casais festeiros e de outros voluntários na organização do evento.

Leia a “nota de esclarecimento”

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso de Guaratuba, vem através deste, informar que a tradicional Festa do Divino de 2023 continuará sendo na praça central, conforme programação a ser divulgado nos próximos dias e o show do Padre Fábio de Melo é uma parceria com a empresa Café Curaçao, sendo mais uma opção de evangelização e entretenimento para a Festa do Divino de 2023 e para a nossa cidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de um show de grande porte, serão cobrados ingressos e o show será realizado em um espaço apropriado, atendendo as devidas medidas de segurança e exigências impostas pelos órgãos competentes.

A Paroquia Nossa Senhora do Bom Sucesso reafirma seu compromisso com os fiéis, conta também com a presença de todos e continuará mantendo a transparência de informações, almejando sempre o melhor a toda a comunidade.