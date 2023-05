Prefeitura de Matinhos auxilia músicos a abrir MEI e fazer credenciamento

Hoje (segunda-feira, 22), a Casa do Empreendedor de Matinhos estará na Casa Cultura Matinhos de plantão, das 16h às 20h com os seguintes serviços:

🔹Abrir o MEI (Microempreendedor Individual);

🔹Fazer negociação em caso de Certidão Positiva;

🔹Levantar as certidões;

Na mesma ocasião, a Equipe da Casa da Cultura estará disponível para:

🔹Verificar a documentação das bandas cadastradas;

🔹Esclarecer dúvidas que possam existir sobre o Edital de Credenciamento Nº 001/2023.

O credenciamento está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para artistas locais que estiverem interessados em se apresentar durante as comemorações do aniversário de 56 anos da cidade. As bandas receberão R$ 2.500,00 e os artistas solo, R$ 500,00 por uma apresentação, no dia 12 de junho.

Os shows dos artistas locais e das atrações nacionais serão gratuitos.

A Casa da Cultura de Matinhos fica na rua Albano Muller, 111 – Calçadão Central – Centro.



