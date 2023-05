Litoral tem 883 novos casos de dengue: 40% a mais que na semana passada

O boletim da dengue continua trazendo aumento de casos no último mês de outono. O Paraná registrou mais 12.206 casos de dengue – 47% a mais que na semana anterior – e 9 óbitos, segundo os dados do boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (23).

Ao todo, são 66.289 confirmações e 51 mortes em decorrência da doença no Paraná. Os óbitos ocorreram entre março e maio de 2023 e foram confirmados agora: 3 em Ibiporã, 2 em Londrina, 1 em Foz do Iguaçu, 1 em Andirá, 1 em Palotina e 1 em Toledo.

No Litoral foram 883 novos casos, 40% a mais que na semana passada, quando foram confirmadas 630 novas infecções. Foram 281 em Paranaguá, 245 em Guaratuba, 225 em Matinhos, 79 em Guaraqueçaba, 46 em Pontal do Paraná e 7 em Antonina.

Não houve registro de dengue em Morretes neste boletim. A cidade segue com 34 confirmações, 13 menos que Antonina. São as duas únicas cidades do Litoral em que a dengue ainda não atingiu níveis preocupantes.

O Litoral já soma 4.398 casos de dengue desde agosto de 2022. Já houve 3 mortes confirmadas: 2 em Matinhos e 1 em Paranaguá. Os casos confirmados: Paranaguá (2.068), Matinhos (1.025), Guaratuba (896), Pontal do Paraná (167), Guaraqueçaba (161), Antonina (47) e Morretes (34).

O último boletim também informa que há 1.709 casos em investigação: Guaratuba (614), Pontal do Paraná (540), Paranaguá (209), Guaraqueçaba (69), Morretes (129), Matinhos (88) e Antonina (60).

Os dados são da Sesa e podem estar defasados em relação aos das prefeituras.