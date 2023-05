Pontal do Sul recebe escultura da tartaruga desovando

Fotos: Prefeitura de Pontal / Departamento de Comunicação

A Prefeitura de Pontal do Paraná inaugurou nesta quarta-feira – 23 de maio, Dia Mundial da Tartaruga – mais uma escultura gigante na cidade. A obra do artista plástico Guilherme Ferreira, o “Índio Artesão” é a segunda na cidade. No balneário de Shangri-lá, onde tradicionalmente acontece a Festa do Caranguejo, ele construiu, por encomenda da prefeitura um caranguejo-uçá gigante, de 10 metros de largura.

Desta vez, a inspiração para a escultura é uma tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) também conhecida como tartaruga gigante, pois chega a 1,80m de comprimento e a pesar quase uma tonelada.

A construção, coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, foi feita no balneário de Pontal do Paraná, local escolhido para desova da espécie nas raras ocasiões em que isso aconteceu no nosso litoral.

A arte foi esculpida em concreto armado, medindo 10,2m de comprimento por 6,5m de largura e está localizada na Avenida Beira-Mar, uma quadra antes da orla de Pontal do Sul.

Estiveram presentes ao evento o prefeito Rudão Gimenes, a a primeira-dama Bruna Mariotti, a vice-prefeita e secretária Municipal de Assistência Social, Patricia Millo Marcomini, os secretários Gilberto Keserle (Turismo e Desenvolvimento Econômico), Vinicius Eppinger (Finanças e Orçamento), Heitor Gonçalves Kayamori (Projetos e Planejamento Urbano), a secretária Any Messina (Segurança Pública), os vereadores Nega Borges, Elinete Guimarães Rocha, Sinedir da Rosa Cardoso (Sene), Ezequiel Tavares, Deigaelte de Jesus Oliveira (Dega), José Juvanete Pereira, Marcelo Santos da Silva e Cirineu Marca.

Também estavam presentes a coordenadora do LEC (Laboratório de Ecologia e Conservação) do Centro de Estudos do Mar da UFPR, Camila Domit, entre outros profissionais do LEC, que realizam o Programa de Monitoramento das Praias no Paraná, e ainda alunos da Escola Municipal Municipal Benvinda de Miranda Lopes Corrêa, do balneário de Pontal do Sul.

“É importante a nossa natureza caminhando em conjunto com o nosso turismo”, disse o prefeito. “Somos uma região que temos um ecossistema sensível e precisamos fomentar isso, trabalhando em conjunto, preservando nossas praias, nossas restingas e falando sobre os animais que frequentam a nossa região”.

Rudão Gimenes também falou das obras que serão feitas no local onde foi construída a escultura. “Vamos agora urbanizar esta praça. Ela vai receber mais de R$ 150 mil em investimentos para iluminação, pavimentação em paver, grama, painéis lúdicos, ficando um lugar muito bonito e atrativo ao turismo”, disse o prefeito.

Curiosidades da tartaruga-gigante: