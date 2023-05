MSC está com vendas abertas para cruzeiros com embarques em Paranaguá

O clássico MSC Lirica oferecerá cruzeiros de 7 noites, partindo de Paranaguá, com escalas em Itajaí,

Punta del Leste e Buenos Aires

MSC Lirica, Doremi Spray Park and Le Piscine

As vendas para cruzeiros com embarques na cidade de Paranaguá, na temporada 2023/2024, já estão abertas. Serão 14 cruzeiros de 7 noites que visitarão as belas cidades de Itajaí, no Brasil, Punta Del Leste, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina.

A Companhia estima que mais de 10 mil turistas embarcarão e desembarcarão no Porto de Paranaguá. Além disso, são esperados mais de 41 mil turistas em trânsito na cidade, que terão a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos da região paranaense, como Morretes, Ilha do Mel e Guaratuba, por exemplo, além de Paranaguá.

O MSC Lirica oferece uma experiência diferenciada de cruzeiro, centrada na elegância, conforto e hospitalidade, com 992 cabines. Uma atmosfera relaxante, com vistas internas magníficas do foyer e vistas externas para o oceano das janelas panorâmicas que vão do chão ao teto em diversos ambientes do navio. Há uma variedade de lounges e bares, incluindo o charmoso Beverly Hills Bar ou o tradicional Lord Nelson Pub, de estilo inglês, o local perfeito para um drink antes do teatro.

Para as famílias, há uma área infantil criada em parceria com a LEGO e a Chicco, além do Spray Park, um divertido aquapark para as crianças, e duas piscinas, e ainda um programa completo de atividades hóspedes de todas as idades. O MSC Aurea SPA oferece um paraíso para quem deseja relaxar, enquanto o Broadway Theatre oferece entretenimento todas as noites. O elegante navio também conta com dois restaurantes principais, um buffet e o Kaito Sushi Bar, popular restaurante de especialidades.

Mais informações e reservas: https://www.msccruzeiros.com.br/ofertas/minicruzeiros