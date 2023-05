Setor de logística tem finalista no Prêmio Empresa Inovadora 2023

Costa Brasil, integradora multimodal com sede em Santos, concorre com projeto de Hub de Inovação

Ricardo Freitas, diretor de Inovação e Tecnologia da Costa Brasil | Foto: Divulgação

A Costa Brasil, integradora multimodal, referência em carga conteinerizada fracionada na cabotagem e em logística de produtos de siderurgia, é finalista do Prêmio Empresa Inovadora 2023. A premiação tem 50 empresas selecionadas e a companhia sediada em Santos/SP concorre na categoria serviços.

O projeto desenvolvido e apresentado pela Costa Brasil é um Hub de Inovação. A iniciativa tem o mérito de promover e acelerar a inovação por meio da conexão de colaboração entre as empresas, startups, universidades, instituições governamentais e atores relevantes para o ecossistema da inovação.

Os hubs de inovação são criados para proporcionar um ambiente de colaboração, fomentar o empreendedorismo, estimular o compartilhamento e os conceitos, o conhecimento, os recursos, a conexão entre os empreendedores e investidores, além de outros agentes.

“O objetivo é criar uma rede de conexões que possa ajudar a impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos, serviços e soluções. Ele pode ser organizado por uma empresa, por uma universidade incubadora, aceleradora ou um grupo de empreendedores. Em geral, eles oferecem esse espaço de trabalho compartilhado, sala de reunião, programa de aceleração, mentorias, eventos de networking e vários outros tipos de serviços que podem ser agregados nesse hub de inovação”, explica Ricardo Freias, Diretor de Inovação e Tecnologia da Costa Brasil.

“A inovação faz com que essa forma de pensar fora da caixa se transforme em uma atividade consistente, alinhada aos objetivos gerais da organização, considerando os avanços tanto no produto, quanto nos processos internos”, afirma Ricardo.

O representante da Costa Brasil na premiação afirma que a cultura da inovação aumenta a motivação dos colaboradores e a satisfação no trabalho, incentivando e experimentando o aprendizado constante. Para ele, o desenvolvimento das habilidades individuais e do grupo torna a empresa mais ágil e mais adaptável às mudanças no mercado. Ao participar do programa de inovação, os colaboradores podem desenvolver novas competências, como criatividade, pensamento crítico e a resolutividade de problemas. “Melhora o desempenho individual e colaborativo”.

A premiação

O sistema de premiação é dividido em quatro categorias, indústria, cooperativa, varejo e serviços. São premiadas três empresas em cada categoria e outras quatro serão reconhecidas com o selo Empresa Inspiradora, concedido também com base em votação popular.

O Prêmio Empresa Inovadora é uma realização do Grupo Viasoft, com a Associação Comercial do Paraná (ACP) e Rede Paranaense de Comunicação (RPC), afiliada à Rede Globo no Estado do Paraná, Haze Shift Consultoria de Inovação e Universidade Positivo (UP). Recebe incentivo do Governo do Paraná por meio a Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital e conta com os apoios do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Sebrae, Tecpar e UP Experience. A Viasoft atua no desenvolvimento de softwares de gestão especializados.

Inovação e solução fora da caixa

Na Costa Brasil, o projeto de inovação faz com que desafios sejam encarados como oportunidades. Como por exemplo, na logística de produtos de siderurgia.

A especificidade dos produtos, como volumes, rigidez, pesos e formatos exige estudo e projeto. Esses quesitos levam à personalização do serviço. Hoje, na movimentação de ferro e aço para a Amazon Aço, em Manaus/AM, a empresa tem equipamentos que nenhuma outra tem. Foram desenvolvidos e patenteados pela Costa Brasil exclusivamente para esta operação. A solução reduziu de duas a três horas para 25 a 30 minutos, em média, o tempo gasto para o carregamento ou descarregamento de um contêiner.

Presença de Norte a Sul do País

A Costa Brasil movimenta mercadorias nos portos de Manaus (AM), Pecém (CE), Suape (PE), Salvador (BA), Vitória (ES), Itaguaí (RJ), Santos (SP), Paranaguá (PR), Itajaí (SC) e Rio Grande (RS) e tem abrangência com bases operacionais estrategicamente localizadas em Santos, Cubatão e Guarulhos (SP), Itajaí (SC) e Manaus (AM).

Com operações logísticas de Norte a Sul do país, a Costa Brasil atua há uma década em Manaus/AM, com rotas regulares, entregando os mais variados produtos industriais ou para o atacado e varejo. De Manaus para o Sul e Sudeste, leva principalmente produtos da siderurgia, como perfis metálicos, chapas, bobinas, pisos, azulejos e vários outros.

No Amazonas, a Costa Brasil atende a varejistas como a rede Bemol, uma das maiores do setor na região Norte, entregando de brinquedos a utensílios domésticos. Ela opera com cargas semanais por cabotagem, nos serviços contêiner full, e carga fracionada ou consolidada.