Ministério da Saúde libera mais de R$ 10 milhões para reduzir filas de cirurgias no Paraná

Mais de R$137 milhões já foram repassados aos estados que aderiram ao programa

Foto: Divulgação/MS

Até o momento, 24 estados receberam recursos do Ministério da Saúde para reduzir a fila de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre eles, está o estado do Paraná. Lançado em fevereiro deste ano, o Programa Nacional de Redução das Filas (Piniciou os repasses em março.

O investimento total em 2023 será de R$ 600 milhões. Os primeiros recursos encaminhados – cerca de R$200 milhões, um terço do total – serão destinados para cirurgias eletivas. Somente para o Paraná, R$ 10.873.441,18 já foram investidos. Os próximos repasses vão ocorrer ao longo do ano, conforme planejamento e a demanda dos estados.

Entre os estados que já aderiram ao PNRF, a fila de cirurgias eletivas do sistema público de saúde chega a 924 mil procedimentos, segundo dados dos planos aprovados e enviados ao Ministério da Saúde. No Paraná, a fila soma 50.426 procedimentos. Conforme o recebimento de novos planos estaduais, o número de filas pode sofrer alteração.

Cada estado estabeleceu as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local. Com os recursos liberados, as secretarias de saúde estaduais e municipais poderão realizar mais de 360 mil cirurgias dessa fila. No Paraná, 62% da fila poderá ser atendida, o que corresponde a 31.390 procedimentos.

O programa do governo federal também prevê estratégias para garantir equipes cirúrgicas completas e melhorar o fluxo de atendimento em todo o Brasil. O Ministério da Saúde aguarda análise e elaboração do plano das demais unidades federativas.

Fonte: MS / Correio do Paraná