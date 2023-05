“Precisamos avançar muito em políticas públicas para a bicicleta”, diz Goura

“A bicicleta tem que estar integrada nas políticas públicas em todas as áreas e em todos os níveis de governo”, afirmou o deputado estadual Goura (PDT) ao comentar sua participação, como representante da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), no Velo-City 2023, que aconteceu entre os dias 9 e 12 maio, em Leipzig, na Alemanha.

Goura destacou a importância de ter participado do Velo-City 2023, que é o maior e mais importante evento mundial sobre ciclomobilidade, como espaço de troca de experiências sobre a bicicleta. Ele integrou a Plenária 6, que teve como tema “Strong leadership for action” (Forte liderança para ação, em tradução livre), no encerramento da conferência.

É preciso avançar

“Ainda estamos muito atrasados se nos compararmos com outros países no que diz respeito às políticas para bicicleta. Na Europa, por exemplo, são bilhões de euros em investimentos todos os anos”, disse ele. “Por isso é importante ter a bicicleta incluída nas políticas públicas e investir neste modal de transporte sustentável.”

Também participaram da Plenária 6 do Velo-City 2023, além do deputado Goura, o prefeito de Leipzig, Burkhard Jung; o vice-prefeito, Filip Watteeuw, de Ghent, na Bélgica, que vai sediar o evento em 2024; Viktoriia Prokopenko, especialista em mobilidade sustentável da U-Cycle de Kiev, Ucrânia; Katja Diehl, proprietária da empresa She Drives Mobility, de Hamburgo, Alemanha; Caroline Conroy, prefeita de Dublin, Irlanda e Gerdien Rots, vereador de Zwolle, na Holanda.

O deputado lembrou que a bicicleta não recebe a devida prioridade no Brasil por parte dos gestores públicos e que faltam investimentos em infraestrutura cicloviária e de fomento ao uso do modal. “A bicicleta pode estar em vários setores da economia tais como o turismo, a logística e em outros onde ela pode ser uma alternativa de transporte sustentável.”

Declaração de fomento à ciclomobilidade

O deputado assinou a declaração pelo fomento à ciclomobilidade no combate à crise climática “Faça do ciclismo um meio de transporte completo para todos”, que pede às autoridades públicas em todo o mundo que promovam políticas públicas para tornar a bicicleta um meio de transporte de pleno direito e acessível a todos.

Confira abaixo a mensagem que o prefeito de Leipzig, Burkhard Jung, fez a pedido do deputado Goura, aos prefeitos e políticos brasileiros sobre a importância do ciclismo na vida urbana:

Assista no Twitter aqui.

“Diversos prefeitos e outros gestores públicos assinaram a declaração e se comprometeram a priorizar a bicicleta, que é um dos modos de transporte mais saudável, energeticamente eficiente, limpo e econômico”, disse Goura. Segundo ele, a bicicleta é uma ferramenta que pode ajudar muito na redução de emissões de poluentes e na promoção de qualidade de vida nas cidades.

Agendas importantes na Alemanha

Antes do Velo-City 2023, em Leipzig, Goura cumpriu uma série de agendas em Berlim para conversar sobre gestão de resíduos e meio ambiente, políticas públicas para a bicicleta e a mobilidade urbana e sobre política internacional e diplomacia.

Gestão de resíduos

O deputado foi recebido pelo presidente da Associação Industrial Alemã de Gestão de Água, Reciclagem e Eliminação de Resíduos (BDE), Peter Kurt. “A BDE é uma associação de empregadores de economia circular que participa ativamente da negociação e da elaboração de acordos coletivos e de condições de trabalho voltadas para o futuro”, explicou.

“Nós conversamos sobre a gestão de resíduos na Alemanha, possíveis parcerias com o Paraná e boas práticas rumo à extinção de aterros, fortalecimento das políticas de reciclagem e coleta seletiva dentro de uma economia circular”, disse Goura.



Embaixador do Brasil

O deputado encontrou, ainda em Berlim, o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, para conversar sobre relações internacionais e diplomacia. “Discutimos maneiras de fortalecer e desenvolver novas parcerias do Paraná com a Alemanha”, disse.

Ministério do Transporte

Goura visitou o Ministério Federal de Digitalização e Transporte (BMDV) da Alemanha e se reuniu com Karola Lambeck, chefe do Departamento de Ciclismo Urbano. “Ela nos contou sobre como o governo alemão promove o uso da bicicleta nas cidades e rodovias alemãs, priorizando infraestrutura de segurança e apoio aos municípios”, disse Goura.

Karola apresentou ao deputado o “Plano Nacional de Ciclismo 3.0 (NRVP 3.0)”, que foi aprovado pelo Governo Federal da Alemanha em 2021 e que começou a ser debatido no Congresso Nacional de Ciclismo (NRVK), em 2019. Confira um resumo executivo do plano (em Inglês) clicando na foto abaixo:

“O Brasil se beneficiaria muito de ações como as desenvolvidas na Alemanha, garantindo que os estados e municípios ampliem suas estruturas para a mobilidade ativa. É hora da bicicleta também aparecer no orçamento do poder público no Brasil”, afirmou Goura.

Produtos orgânicos

Goura conversou com o Cláudio Christello Mileski, da empresa 30 Grad Süd Bioprodukte, sobre possíveis mercados para os produtos orgânicos do Paraná na Alemanha e na União Europeia (UE), com objetivo de fortalecer a produção agroecológica do Paraná.

“Foi uma excelente conversa, que abre perspectivas muito promissoras para nossa produção. Segundo o Ministério da Agricultura (Mapa), o Paraná é o estado com mais produtores orgânicos certificados do Brasil, cerca de 16% dos agricultores do país nesse segmento”, comentou.h

Delegação brasileira no Velo-City 2023

A delegação brasileira no Velo-City 2023 também contou com a participação do vereador de Porto Alegre (RS), Marcelo Sgarbossa; da Vivi Mendonça do Vou de Bike e Salto Alto; da Arquiteta e Urbanista da Prefeitura de Niterói (RJ), Helena Seyfarth de Souza Porto; de Joao Pedro Boechat da Comissão de Assuntos Estudantis da OAB- RJ; de Aline OS, da EcoBike Courier e de Fabrizzio Mueller Martinez, secretário de Mobilidade de Salvador.

Terceira participação no Velo-City

O deputado Goura já participou de três edições no Velo-City. A primeira foi enquanto era vereador de Curitiba, em junho, entre os dias 13 e 16, de 2017, nas cidades de Arnhem-Nijmegen, na Holanda. A segunda foi em 2018, quando o evento aconteceu no Rio de Janeiro (RJ). Em todas as edições, Goura foi convidado pela organização do Velo-City.