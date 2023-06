Oposição afirma que emendas à LDO melhoram a qualidade dos gastos públicos

Deputado Requião Filho (PT), líder da oposição na Alep | foto: Eduardo Matysiak

A Oposição/Bloco PT-PDT na Assembleia Legislativa (Alep) apresentou nesta segunda-feira (29) um pacote de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 que afirma “estimular o Poder Executivo a melhorar os processos de planejamento do orçamento e melhorar a qualidade dos gastos públicos”.

Entre as propostas estão medidas que limitam o volume de recursos que o governo pode utilizar para a livre movimentação do orçamento sem autorização prévia do Poder Legislativo.

“A Secretaria da Fazenda tem a prática de subestimar a receita para, artificialmente, fazer sobrar dinheiro no caixa e poder usar de forma menos engessada, sem planejamento, e sem aprovação da Assembleia. Se o governo sabe que vai arrecadar mais, o correto é fazer seu planejamento o mais perto da realidade possível. Uma de nossas emendas impede este artifício e obriga o Estado a estimar de forma adequada a receita”, afirmou o deputado Requião Filho (PT), líder da oposição.

Em outras emendas, os parlamentares propõem maior detalhamento do cronograma das obras em execução e dos aportes necessários para continuidade ou conclusão das obras. Também condicionam a aplicação de recursos em novos empreendimentos somente após o empenho total das obras que estão em andamento, evitando que obras sejam iniciadas e não concluídas.

“A LDO é vaga sobre os gastos relativos às obras que estão em andamento.O governo apenas prioriza a aplicação de recursos em obras iniciadas em exercícios anteriores, mas não obriga. Nossa proposta é tornar a lei mais rígida, de forma que haja mais transparência, com detalhamento do cronograma das obras em andamento, e que novas obras só possam ser iniciadas quando as mais antigas estiverem prontas”, comentou Requião Filho.

Defensoria e universidades – A bancada ainda propõe, em caso de excesso de arrecadação, o aumento em 15% do orçamento da Defensoria Pública do Estado. A finalidade é viabilizar a contratação de novos defensores públicos já aprovados em concurso.

Outra proposta desobriga as universidades estaduais a pagarem, com recursos próprios, requisições de pequeno valor oriundas do Poder Judiciário Estadual ou Federal, aliviando o caixa das instituições de ensino.

Fundos públicos – Por fim, foi apresentada emenda que visa impedir que o governo utilize recursos dos fundos para funções diversas daquelas previstas nas leis que criaram os fundos.

“O entendimento é que muitas vezes o Poder Executivo deixa de executar políticas públicas, como por exemplo, de combate à pobreza, para fazer sobrar dinheiro no Fundo de Combate à Pobreza e depois utilizar o recurso em outra área menos importante”, disse Professor Lemos, líder do Bloco PT-PDT.

No total, os parlamentares de Oposição/Bloco PT-PDT apresentaram 13 emendas à LDO, que tem o objetivo de orientar a elaboração do orçamento, que determina como as despesas e receitas do Estado serão executadas no ano que vem.

Além de Requião Filho e Lemos, assinam as emendas os deputados Ana Júlia (PT), Arilson Chiorato (PT), Dr. Antenor (PT), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT) e Renato Freitas (PT).