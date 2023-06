Arraiá Caiçara começa hoje à noite em Pontal do Paraná

Começa na noite desta quinta-feira, dia 1º, em Pontal do Paraná, o Arraiá Caiçara. Até domingo (4), o evento organizado pela prefeitura terá shows, danças, brincadeiras e comidas típicas de festa junina.

Será no Centro de Eventos de Pontal do Paraná, que fica no balneário Marissol.

Confira a programação completa:

1º/06 – quinta-feira, a partir das 19h:

Grupo de Dança São José.

Alex e Diego.

Canção de Fogo

02/06 – sexta-feira, a partir das 19h:

Irmãos Pauli.

Manga Lee.

03/06 – sábado, a partir das 15h:

Das 15h até as 18h – Dança dos CMEIS, Escolas e Colégios do município.

A partir das 19h: Cristian Silva, Jean Bastos, Grupo de Dança Bailanta Galponeira e Os Serranos.

04/06 – domingo, a partir das 11h:

A partir das 11h – Almoço Tainha, Frutos do Mar e Churrasco.

12h – Grupo Mandicuera.

Das 15h até as 18h – Dança dos CMEIS, Escolas, Colégios do município, Grupo da Terceira Idade e Grupo de Dança da Igreja Católica.

19h – Canção de Fogo.

Haverá arrecadação de alimentos pelo Provopar de Pontal do Paraná. Quem puder doar 1 Kg de alimento estará ajudando pessoas em vulnerabilidade social.