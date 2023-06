Presidente da Appa pode ser substituído e ir para terminal de líquidos do Porto de Paranaguá

Luís Fernando Garcia Silva

Uma informação foi divulgada no final de tarde desta quinta-feira (1º) no setor portuário do Litoral do Paraná: fontes dão como certo um convite ao presidente da Appa (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina), Luís Fernando Garcia Silva, para atuar no setor privado, mais precisamente na empresa do terminal de líquidos no Porto de Paranaguá.

Segundo as mesmas fontes, no lugar de Garcia Silva seria indicado o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nestor Baptista, que se aposentou da corte em novembro passado, pouco antes de completar 75 anos. A expectativa é que Baptista venha ocupar um cargo no Governo do Estado, podendo ser a presidência da Appa.

Garcia Silva teria recebido um “convite irrecusável” de uma empresa entrante no setor de terminais de líquidos para ocupar o cargo de CEO (chefe executivo) deste novo setor na empresa.

O Correio não conseguiu as confirmações tanto Garcia Silva quanto de Nestor Baptista. Quando tiver, este conteúdo será atualizado.