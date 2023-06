Itaipu, Embratur e PTI vão impulsionar turismo estrangeiro no Brasil

Projeto desenvolvido pelo PTI e pela EmbraturLAB tem o objetivo de acelerar startups que apresentem soluções sustentáveis para desafios do turismo brasileiro.

Marcelo Freixo, Daniela Carneiro, Enio Verri e Irineu Colombo | foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI – Brasil) lançaram nesta quinta-feira (1º), em Foz do Iguaçu (PR), o Conecta IGU – Programa de Inovação Voltado ao Setor do Turismo.

A ação foi desenvolvida pelo PTI e pela EmbraturLAB, braço de inovação da agência, com o objetivo de acelerar startups que apresentem soluções sustentáveis para desafios do turismo brasileiro, fornecendo condições para o seu desenvolvimento e implantação.

Os dois desafios propostos no edital do programa são: simplificar e agilizar o processo de emissão de vistos, visando facilitar a visitação de estrangeiros ao Brasil; e a criação de indicadores sobre o fluxo de turistas, permitindo a compreensão do comportamento dos visitantes e a identificação de oportunidades de crescimento.

A cerimônia, realizada no Edifício da Produção da Itaipu, teve a participação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, e do diretor-superintendente do PTI, Irineu Colombo.

De acordo com a ministra, essa iniciativa “vai ser muito importante para que a gente possa atrair mais turistas [ao Brasil]. E a parceria [do governo federal] com a Itaipu e o PTI é muito forte. Por isso tenho certeza de que será um marco para o turismo brasileiro”.

Marcelo Freixo disse que os dois eixos do programa apresentam gargalos que precisam ser solucionados para incrementar um setor que tem peso econômico importante. Ele citou que, de janeiro a abril deste ano, o Brasil já recebeu 2,7 milhões de turistas, que deixaram no País R$ 10 bilhões. A participação do turismo no PIB, hoje, é de aproximadamente 7,8%.

“Então a gente está falando de emprego, de desenvolvimento, e de uma atividade econômica que preserva a natureza, valoriza a cultura e melhora a vida na cidade. O turismo é o grande futuro do Brasil e temos que investir nisso”, salientou.

Irineu Colombo lembrou que o PTI, hoje, é responsável pela gestão e operação do turismo da Itaipu, com conhecimento acumulado e ferramentas tecnológicas internas. E destacou o fato de o Conecta IGU ir ao encontro de uma das mais importantes funções do parque, que é criar negócios de base tecnológica. “Temos um ecossistema que gera conhecimento, tecnologia e empresas.”

Enio Verri mencionou que Foz do Iguaçu é o segundo destino brasileiro que mais atrai visitantes estrangeiros, atrás somente do Rio de Janeiro. A própria hidrelétrica binacional e as Cataratas do Iguaçu são atrativos conhecidos internacionalmente. “Estamos na ponta do País, mas temos muito a contribuir e queremos contribuir”, afirmou. “Eu entendo que só teremos desenvolvimento com inovação tecnológica. E inovação não é só ideia, é aplicar a ideia para que ela possa ser útil para a vida das pessoas.”

Inscrições abertas

Os investimentos previstos no Conecta IGU são de R$ 350 mil, com teto de até R$ 70 mil para cada projeto. As inscrições foram abertas nesta quinta (1º) e podem ser feitas até o dia 17 de junho neste endereço: www.pti.org.br/conectaigu.

O processo de seleção está divido em três etapas: homologação e avaliação das propostas; pré-aceleração das startups (com orientação, suporte e acompanhamento das 15 mais bem classificadas); e apresentação dos projetos para uma banca avaliadora (pitch day). Ao final do processo, serão escolhidas até cinco propostas.

As startups selecionadas terão incentivos como: acesso a infraestrutura, apoio e mentoria técnica de especialistas do PTI-BR e da Embratur; networking e conexões com parceiros das instituições envolvidas; acesso à incubadora do PTI-BR; acesso ao Smart CTI (sandbox), para testes e validações de tecnologias do setor em ambiente real, entre outros.

O prazo para a execução do projeto é de até seis meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Smart CTI

Durante a cerimônia, também foi assinado um termo de cooperação entre PTI e Embratur e inaugurado o Smart CTI, projeto de transformação do Complexo Turístico Itaipu (CTI) em espaço de testes e validação de novas tecnologias (sandbox). A primeira tecnologia a ser testada será um ônibus de turismo convertido em veículo movido a biometano. O gás utilizado será proveniente da unidade de demonstração do Centro Internacional de Biogás (CIBiogás) instalada na Binacional.

Festival do Turismo

Daniela Carneiro, Marcelo Freixo, Enio Verri e Irineu Colombo também participaram, na quarta-feira (31), da abertura da 18ª edição do Festival das Cataratas, considerado um dos mais importantes do setor do turismo brasileiro. O encontro reuniu outras autoridades estaduais e federais, como o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

“Turismo é a indústria dos sonhos: não gera fumaça, gera empregos e desenvolvimento. É o grande instrumento de transformação socioeconômica do País”, disse o diretor-geral de Itaipu, em seu pronunciamento. Nesta quinta (1º), ele participa da abertura da Feira de Turismo e Negócios do festival. O evento segue até sexta-feira (2).

Fonte: Itaipu / Correio do Paraná