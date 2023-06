 Em 2023, a TCP abre 285 novas vagas de emprego

Diversos setores do terminal estão com oportunidades disponíveis, principalmente para pessoas com deficiência.

Foto: Divulgação

A TCP (empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá) está em crescente expansão e ampliando o quadro de funcionários, principalmente no setor operacional. A expectativa é fechar 2023 com 285 novas vagas de emprego preenchidas. Atualmente, a TCP conta com mais de 1,4 mil colaboradores, sendo a maior empregadora privada do Litoral do Paraná.

O principal motivo para a ampliação das vagas foi o investimento de R$ 370 milhões, anunciado em 2022, para infraestrutura e equipamentos no terminal. Entre eles, está a ampliação do pátio reefer (espaço para tomadas de contêineres com controle de temperatura) e a compra de 11 guindastes do tipo RTG.

O gerente de recursos humanos e qualidade, Washington Bohnn, destaca que “para suprir a demanda operacional e logística, estamos ampliando o quadro de colaboradores e buscando oferecer mais oportunidades para os parnanguaras, principalmente pessoas com deficiência (PCD)”.

A TCP investiu em acessibilidade com a criação de rampas de acesso, vagas prioritárias, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, ponto digital adaptado, entre outros. Bohnn explica que “o objetivo é ampliar a inclusão das equipes e oferecer mais oportunidades aos profissionais PCD. Além disso, contratar mais colaboradores gera diversos benefícios para Paranaguá como a mão-de-obra qualificada, o aumento do fluxo de serviços, movimentação do mercado e a atração de novos investimentos para a cidade”.

Oportunidades de estágio