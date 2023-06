15º Mutirão de Limpeza da baía de Guaratuba acontece neste sábado

O Instituto Guaju e diversos parceiros realizam neste sábado (3), o 15º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, em alusão Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

Todos os anos, centenas de voluntários entre estudantes, professores, pescadores, servidores públicos, comunidade náutica, autônomos, comunidade empresarial e instituições públicas e privadas se reúnem para recolher resíduos que são jogados diretamente na baía e nos seus mangues, ou que acabam sendo levados por rios ou pela chuva.

A concentração será na Praça dos Namorados, a partir das 7h, com a entrega dos kits aos voluntários para início da limpeza que se estenderá por toda a manhã de sábado.

O professor e vereador Fabiano Cecilio da Silva, coordenador da ação pelo Instituto Guaju, a escolha do tema para este ano foi “Por um mar sem lixo”. “Se nada for feito, em 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. O ato de mobilizar pessoas a irem ao ambiente natural e perceberem na prática a problemática inspira os voluntários a engajarem-se nessa missão que é de todos em prol do planeta”, explicou o coordenador.

O Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba surgiu em 2007 e conta com diversos apoios, inclusive do Correio do Litoral.

As inscrições ainda podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/meLEoxs1j6z5TJZ5A