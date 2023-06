Associação Paranaense do Ministério Público terá mulher presidente

Eleições na APMP terá chapa única e volta a ter uma mulher como candidata a presidente após 16 anos, a a promotora Symara Motter.

As inscrições para as eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), para o biênio 2023/2025, foram encerradas nesta quarta-feira (31). O pleito será com chapa única, uma vez que a única inscrita foi a chapa “Ampla APMP”.

A eleição ocorrerá no dia 30 de junho, das 09h às 17h. Pela primeira vez a eleição será realizada exclusivamente por meio eletrônico, com login e senha individuais do acesso restrito do site da APMP. No dia do pleito, a associação disponibilizará computadores para aqueles que não tiveram a possibilidade de votar de maneira remota.

A chapa “Ampla APMP” tem como candidata à presidência a promotora de Justiça Symara Motter, que já atuou como diretora de mulheres da APMP e hoje compõe a comissão de apoio da Diretoria de Mulheres.

Esta é a primeira vez após 16 anos que uma mulher se candidata à presidência da APMP. A última candidata foi a associada Maria Tereza Uille Gomes, que permaneceu à frente da associação de 2007 a 2009.

Conheça a chapa “Ampla APMP”

Presidente: Symara Motter

1º vice-presidente: Fernando da Silva Mattos

2º vice-presidente: Jorge Fernando Barreto da Costa

Diretor-executivo: André Tiago Pasternak Glitz

Vice-diretora-Executiva: Mônica Helena Derbli

1ª secretária: Cláudia Juliana Almeida Erbano

2º secretário: Francisco de Carvalho Neto

Diretora de Patrimônio: Leandra Flores

Orador: Wanderlei Carvalho da Silva

Composição do Conselho Fiscal

Fernando de Paula Xavier Junior

Carla Munhoz Goncalves Venâncio

Ricardo Barison Garcia

Suplentes

Kele Cristiani Diogo Bahena

Fábio Vermeulen Carvalho Grade

Amanda Ribeiro dos Santos