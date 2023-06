Após noite com os Serranos, Arraiá Caiçara termina neste domingo com várias atrações

Sábado (3) foi o terceiro dia do Arraiá Caiçara e um dia histórico para Pontal do Paraná. A cidade parou para assistir o show da banda gaúcha Os Serranos.

A festa começou linda pela tarde, com a apresentação das quadrilhas juninas dos alunos dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), escolas e colégios do município. E a noite esquentou ainda mais, com a apresentação dos artistas locais: Cristian Silva e Jean Bastos, em seguida tivemos uma linda apresentação do Grupo de Dança Bailanta Galponeira.

E o ápice do evento foi o show com Os Serranos, onde segundo estimativas da Polícia Militar mais de 7 mil pontalenses e turistas cantaram e dançaram em uma noite inesquecível, num recorde de público no Centro de Eventos do balneário Marissol.

A banda, de uma simpatia elevada, recebeu homenagens e fez questão até de parar o show para agradecer a calorosa recepção do povo pontalense. A artesã e pescadora Katia Simões de França, presidente da Apoá (Associação de Pescadores do Balneário Olho D’água), já conhecida na cidade por suas belas esculturas, entregou um barco artesanal, que segundo ela passou o dia de ontem (3) fazendo, e que representava toda a comunidade da pesca e o povo pontalense, entregando-o nas mãos do fundador, diretor e vocalista da banda Os Serranos, Edson Dutra.

Katia foi extremamente aplaudida pelo público, abraçada por toda banda, que agradeceu o carinho do povo pontalense e ainda prometeram que o barco construído por ela terá um lugar especial no escritório central da banda no Rio Grande do Sul.

Em seguida o cartunista pontalense Roberto Correa, entregou também nas mãos de Edson Dutra e da banda uma linda caricatura, que segundo eles vai virar um quadro e também fará parte do escritório central da banda.

A festa foi maravilhosa, muitas famílias, com gente de todas as idades, se divertiram e puderam desfrutar de vários shows, danças, brincadeiras, comidas típicas de festa Junina e ver o acendimento de uma linda fogueira junina.

Vale ressaltar que nenhum incidente foi registrado pela polícia, o que mostra, mais uma vez, que Pontal do Paraná tem um potencial turístico enorme e está preparada para receber shows e eventos de grande porte. A organização foi perfeita e tem sido elogiada nas redes sociais da Prefeitura.

E neste domingo (4) entramos no quarto e último dia de festa, com delicioso almoço a partir das 11h, com Tainha, Frutos do Mar e a famosa Costela de Fogo de Chão, que aliás já está assando (veja nas imagens). Venha e traga a família e os amigos, não perca!

Programação completa deste domingo (04/06):

– 12h – Mandicuera.

– Das 15h às 18h15 – Dança dos CMEIS, Escolas, Colégios do município, Grupo da Terceira Idade e Grupo de Dança da Igreja Católica.

– 19h – Canção de Fogo.

Doe 1 Kg de alimento para o Provopar – Programa de Voluntariado Paranaense de Pontal do Paraná, teremos arrecadação no evento.