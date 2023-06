Paranaguá volta a realizar Corpus Christi no Centro Histórico

O bispo Dom Edmar Peron anunciou que a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor (conhecida popularmente como Corpus Christi), na sede da Diocese de Paranaguá, será realizada na Catedral e em seguida haverá a procissão pelas ruas do entorno no centro histórico da cidade.

Dia 8 de junho, quinta-feira, às 15h, todas as paróquias da cidade – Rocio, Navegantes, Paz, São Cristóvão, São João e Santa Bakhita – se unirão ao bispo diocesano e realizarão uma grande celebração eucarística na Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida sairá a procissão tendo à frente o ostensório com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do Centro Histórico da cidade (vide mapa). Cada paróquia será responsável pela confecção dos tapetes coloridos num determinado trecho.

Para que os fiéis tenham a oportunidade de realizar um gesto concreto, devem levar, no dia, um quilo de alimento não perecível para doação.

A comemoração de Corpus Christi é uma das festas mais antigas e importantes da igreja católica, remonta ao século XIII instituída pelo Papa Urbano IV.

Dom Edmar fez o convite a todos os fiéis afirmando que “Estar na Igreja é compreender que a Eucaristia nasce do altar, mas a Sua presença, a presença de Cristo, é contínua. Na festa de Corpus Christi, nós pegamos o Santíssimo Sacramento para andar pelas ruas pois ao cada final de missa, Jesus nos envia em missão: Vão, estarei convosco todos os dias”. “Convido a todos para nos prepararmos e estarmos unidos para nesta grande festividade”, afirmou o bispo.

Além de Paranaguá, todas as 12 cidades que fazem parte da mesma Diocese – Adrianópolis, Antonina, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Guaraqueçaba, Guaratuba (2 paróquias), Matinhos (2 paróquias), Morretes, Pontal do Paraná (2 paróquias) e Tunas – também haverá a missa solene seguida de procissão. São realizadas na igreja matriz de cada município e nas principais paróquias, com a procissão tradicional pelos tapetes confeccionados pelos fiéis.

Antonina Guaratuba N. S. do Bom Sucesso Guaratuba / São Francisco Guaraqueçaba Morretes Matinhos / Sant’Ana Matinhos / São Pedro Pontal do Paraná / São José Pontal do Paraná São Paulo

Fonte: Pastoral da Comunicação da Diocese de Paranaguá