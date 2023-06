Polícia Ambiental limpa praia e retira redes no Dia do Meio Ambiente

Policiais do Pelotão de Guaratuba da Polícia Ambiental – Força Verde participaram, nesta segunda-feira, 5 de junho, de um pequeno mutirão no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Junto com os trabalhadores da empresa da coleta de lixo e funcionários das secretarias municipais do Meio Ambiente e de Turismo e Cultura, os policiais participaram da limpeza da praia na orla central.

Em seguida, fizeram mais uma ação do trabalho rotineiro de retirar redes de pesca montadas de forma irregular.