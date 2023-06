Como jogar para ganhar nas apostas online: truques e estratégias

Os slots de vídeo são provavelmente os jogos mais populares nas casas online e ao vivo em todo o mundo. Enquanto milhões de pessoas jogam caça-níqueis online regularmente, poucos realmente sabem como ganhar em caça-níqueis ou como funcionam os jogos de caça-níqueis.

É verdade que, na maioria das vezes, os caça-níqueis são jogos de azar em que não há muito o que fazer para mudar as probabilidades a seu favor. No entanto, conhecer alguns dos aspectos mais importantes que descreveremos neste guia ajudará você a limitar suas perdas e talvez ter mais algumas rodadas vencedoras.

Explicaremos as probabilidades de vitória das máquinas caça-níqueis, porcentagens de pagamento e como os diferentes tipos de máquinas caça-níqueis funcionam em termos de volatilidade. No final deste guia deverá ser capaz de escolher a slot certa, gerir as suas apostas de acordo com o seu orçamento e evitar as slot machines menos lucrativas.

Operação de máquinas de slots

Antes de saber como ganhar nos caça-níqueis, é importante primeiro entender como funcionam esses jogos. Existem muitas teorias circulando na web, mas a maioria delas está completamente errada.

Uma das piores suposições, especialmente em cassinos ao vivo, é que os slots que não pagam há muito tempo começarão a pagar mais cedo ou mais tarde. Essa suposição não poderia estar mais errada.

O fato é que todos os slots, mesmo os de geração mais antiga, são equipados com um chip RNG (gerador de números aleatórios), que gera números dentro de um amplo espectro e decide o resultado de um determinado giro. Isso significa que o resultado final do giro é decidido no momento em que o botão ou alavanca é pressionado e qualquer outra operação.

É verdade que os slots não são completamente aleatórios, pois a ciência da computação ainda não descobriu uma maneira de criar um verdadeiro gerador de números aleatórios, mas os RNGs usados ​​pelas máquinas caça-níqueis, tanto online quanto offline, são tão aleatórios quanto necessário para garantir que nenhum jogador pode ser enganado de qualquer forma. Portanto, é importante jogar slots criados por desenvolvedores respeitáveis, como Novomatic, Playtech, NetEnt, Microgaming ou outras marcas licenciadas, para garantir que você esteja jogando um slot com RNG.

Taxas de pagamento de slots e volatilidade

Depois de explicar que todos os caça-níqueis oferecem resultados aleatórios, você pode estar se perguntando por que os jogadores perdem com tanta frequência ao jogar nos caça-níqueis. O verdadeiro motivo não deve ser buscado em nenhuma conspiração arquitetada por provedores e cassinos, mas nas chances de ganhar cada slot.

Se comparar as slots com qualquer um dos outros jogos de casino, como blackjack, roleta ou craps, irá rapidamente aperceber-se que a percentagem de RTP (retorno ao jogador) das slots é quase sempre mais baixa.

Um slot de cassino online médio terá um RTP entre 94 e 96%. Em cassinos físicos, o RTP cairá para 90% ou até menos. Em comparação com jogos de cartas, onde o RTP costuma ser superior a 99%, ou roleta, onde o RTP é de 97,3%, a diferença é realmente dramática. Para uma comparação simples, o casino irá embolsar apenas 0,027€ por cada euro apostado na roleta, mas pode ganhar até 10 cêntimos por cada euro apostado nas slots. Além disso, os caça-níqueis são um jogo extremamente rápido e, se você não controlar o tamanho de suas apostas, queimará seu orçamento muito rapidamente.

Pior ainda, os jogadores que não entendem a volatilidade dos slots podem acabar jogando o jogo errado, o que pode levá-los a longas sequências de derrotas que parecem nunca terminar. Para evitar isso, você deve optar por jogos que não oferecem pagamentos muito altos e quase nunca são realizáveis, a menos que você goste da emoção do risco, com a improvável possibilidade de ganhar um grande jackpot.

Nos cassinos online, a volatilidade dos slots costuma ser claramente indicada. Existem três tipos de volatilidade: baixa, média ou alta. Tome nota disso, porque se você quiser jogar por muito tempo com um bankroll limitado, escolher um slot de baixa volatilidade pode ajudá-lo a longo prazo.

Escolha a vaga certa

Um dos truques mais importantes e ao mesmo tempo simples para entender como ganhar nas máquinas caça-níqueis é definitivamente escolher os jogos certos. Nos cassinos online, você notará que cada slot tem uma porcentagem de RTP declarada de forma bastante clara (caso você também possa encontrá-la no site do provedor do slot).

Infelizmente, a maioria dos jogadores desconhece completamente esse fato e escolhe o jogo com base em parâmetros completamente incorretos ou muito subjetivos. Na verdade, o RTP é a primeira coisa que você deve observar e é o que determina quanto dinheiro um jogador médio perderá.

Se você quer tentar ganhar, o primeiro passo é escolher um jogo que tenha o maior RTP possível. Isso permitirá que você se aproxime do ponto de equilíbrio online e, assim, aumente suas chances de ganhar. A maneira mais fácil de descobrir o RTP é ler a descrição do slot no cassino, verificar as configurações do slot, verificar os sites dos fabricantes de slots ou ler as análises online.

Depois de escolher o slot com o RTP certo, todo o resto dependerá da sua sorte. No entanto, se você escolher slots de forma consistente, poderá ter como objetivo ter mais sessões vencedoras do que talvez seus amigos que reclamam que sempre dão azar.

Finalmente, não escolha a máquina caça-níqueis na qual outros jogadores perderam muito dinheiro. A menos que você saiba com certeza que o slot tem um RTP mais alto do que outros, é provável que ele tenha um RTP mais baixo, que é uma das razões pelas quais concedeu tão poucas vitórias.

Diferentes tipos de slots

Vamos agora analisar os diferentes tipos de slots oferecidos nos cassinos, tanto ao vivo quanto online. Existem cassinos como Placard app e outros que oferecem centenas de slots de todos os tipos e produzidos pelos melhores provedores de jogos. No passado, havia apenas um punhado de máquinas caça-níqueis disponíveis, mas a indústria de cassinos online realmente revolucionou a forma como os caça-níqueis são desenvolvidos. Aqui estão alguns dos principais tipos de slots no mercado de jogo brasileiro hoje:

Caça-níqueis Clássicos: Geralmente têm de 1 a 5 linhas de pagamento e uma tabela de pagamento simples. Essas máquinas não oferecem grandes pagamentos. Esses slots geralmente têm um RTP alto e volatilidade baixa a média.

Caça-níqueis de vídeo: esses caça-níqueis têm de 5 a centenas de linhas de pagamento e geralmente apresentam muitos jogos de bônus, mini-jackpots e outras opções para obter grandes vitórias. Por causa disso, os slots de vídeo costumam ter alta volatilidade e seu RTP raramente excede 96%.

Caça-níqueis progressivos: Caça-níqueis que apresentam um jackpot progressivo são geralmente slots de vídeo bastante padrão e diferem dos outros em termos de jackpot. Seu RTP dificilmente excede 94%, mas eles oferecem jackpots que mudam vidas para aqueles poucos jogadores sortudos que têm a sorte do seu lado.

Caça-níqueis Megaways: Uma invenção da indústria de cassinos online, os caça-níqueis Megaways são alguns dos mais divertidos do mercado. Esses jogos oferecem pagamentos massivos, mas também têm níveis incrivelmente altos de volatilidade. Jogar jogos da Megaways pode exigir um grande saldo.

Se você jogar caça-níqueis, especialmente online, notará que existem muitos tipos híbridos de caça-níqueis e até mesmo alguns jogos muito exclusivos que dificilmente poderiam se encaixar em qualquer uma dessas categorias.

Características especiais das máquinas caça-níqueis

Se você quiser saber como ganhar nos caça-níqueis, também precisará entender que tipo de recursos os jogos que você está jogando oferecem. Ao contrário dos jogos de cassino simples, como o blackjack, os caça-níqueis geralmente apresentam mecânicas bastante complicadas.

Em teoria, você poderia jogar sem conhecer a mecânica exata do jogo, mas isso tornaria tudo extremamente chato. É por isso que queremos explicar alguns dos recursos mais comuns dos slots de vídeo.

Jogos “Escolha e Ganhe”: Esse recurso é comumente encontrado em slots de vídeo e é acionado quando 2 ou 3 símbolos de bônus aparecem na grade do jogo. Um minijogo é acionado e você deve escolher entre várias opções, geralmente na forma de itens, que revelarão um prêmio em dinheiro.

Rodadas Grátis: Um dos recursos mais comuns e procurados em slots de vídeo, as rodadas grátis podem ser realmente incríveis. Durante as rodadas de rodadas grátis, símbolos especiais, multiplicadores e wilds extras são adicionados, muitas vezes criando grandes vitórias.

podem ser realmente incríveis. Durante as rodadas de rodadas grátis, símbolos especiais, multiplicadores e wilds extras são adicionados, muitas vezes criando grandes vitórias. Símbolos Wild: Presentes na maioria dos slots de vídeo, os símbolos Wild, também chamados de símbolos wild, substituem todos os outros símbolos regulares e ajudam o jogador a criar mais combinações vencedoras. Em alguns jogos, os Wilds podem ter recursos adicionais, como permanecer fixo na posição durante o próximo giro ou mover-se para criar mais vitórias.

Vitórias Scatter: Os símbolos Scatter podem garantir vitórias quando aparecem na tela, independentemente de sua posição. Conseguir dois ou mais dispersos em qualquer posição pode levar a uma boa vitória.

Multiplicadores: Existem muitos tipos de recursos multiplicadores em slots de vídeo. De uma forma ou de outra, esses recursos multiplicam sua vitória na linha de pagamento em que aterrissam ou por todo o giro em que você conseguiu a vitória.

Carretéis de expansão: esse recurso é frequentemente encontrado nos slots Megaways. Ele permite que os rolos se expandam para mais símbolos nas rodadas subsequentes, aumentando a probabilidade de obter grandes vitórias.

Todos os pagamentos: se um slot tiver o recurso Todos os pagamentos, não haverá linhas de pagamento ativas. Com esse recurso, todos os símbolos pagam da esquerda para a direita, independentemente de sua posição nas bobinas. Isso pode levar a muitas linhas vencedoras durante uma única rodada.

Paga os dois lados: a maioria dos slots de vídeo paga apenas da esquerda para a direita. No entanto, alguns slots têm o recurso de pagamento em ambos os lados, o que significa que eles também pagam da direita para a esquerda. Além disso, o recurso de pagamento adjacente significa que os símbolos pagam mesmo se estiverem nos três cilindros do meio.

A maioria dos slots modernos terá muitos desses recursos para ser mais envolvente e aumentar o potencial máximo de vitória. Felizmente, para ganhar não é necessário saber todas as funções de cor, porque em caso de vitória você sempre receberá seu lucro de qualquer maneira.

Dicas para ganhar em slots

Agora que você conhece o básico de como os slots funcionam e como eles funcionam, é hora de apresentar algumas dicas que podem ajudá-lo a ganhar e, claro, aumentar sua diversão. Então, aqui estão seis dos melhores truques para aumentar suas chances de ganhar nas máquinas caça-níqueis.

Procure máquinas caça-níqueis com alto RTP

O aspecto principal de tentar ganhar nos caça-níqueis é encontrar um jogo que realmente tenha as melhores chances entre os caça-níqueis existentes. Afinal, nem todos os slots são criados iguais. Encontrar slots com RTP alto não é muito difícil, basta verificar os sites dos fabricantes dos jogos.

Em cassinos ao vivo, pode ser mais difícil encontrar slots com alto potencial de pagamento. Quer você jogue online ou ao vivo, certifique-se de descobrir quais slots têm o RTP teórico mais alto para aumentar significativamente suas chances de ganhar.

Escolha um jogo que você goste

Também é muito importante escolher um slot que você goste. Vencer é bom, mas a diversão também deve ter sua parte e se você não se divertir pode acabar fazendo escolhas erradas.

Se você não gosta de um jogo, pode acabar aumentando sua aposta apenas para não ficar entediado, e isso pode ser péssimo para o seu orçamento. Os jogadores muitas vezes ganham jogando os títulos que amam, pois isso lhes dá a chance de jogar no ritmo certo e sem pressa.

Grandes vitórias muitas vezes não vêm de uma só vez, mas é preciso paciência, então certifique-se de jogar um jogo do qual não desistirá antes que o giro certo chegue.

Gerenciar o orçamento

Se você quer saber como ganhar nos caça-níqueis, uma das melhores dicas que podemos dar é tentar obter uma grande vitória com um pequeno depósito ou aposta inicial. Se você jogar online, você só faz um pequeno depósito, enquanto se for a um cassino físico, você traz apenas um orçamento limitado.

O risco é que, se você perder, tente compensar imediatamente e isso pode levar a ainda mais perdas. Por outro lado, se você tiver uma quantia muito limitada de dinheiro, perderá muito pouco e ganhará muito se tiver sorte.

Tentar obter uma grande vitória aumentando gradualmente o valor da aposta toda vez que você atinge uma grande vitória é uma maneira inteligente de obter grandes ganhos enquanto limita suas perdas.

Definir um limite de perda

As máquinas caça-níqueis são extremamente divertidas, mas, com toda a honestidade, também podem ser perigosas às vezes. Se você não tomar cuidado, pode facilmente perder mais do que planejou.

Por esse motivo, recomendamos fortemente que você defina um stop loss estrito (limite de perda) para cada sessão de jogo. Certifique-se de saber até onde você quer ir e pode ir, e nunca vá além disso.

O objetivo de definir um stop loss estrito é que, depois de ultrapassar seu limite, pode ser difícil voltar atrás. Tentar recuperar seu investimento inicial de € 50 pode custar € 1.000 se você não for cuidadoso, então sempre jogue com uma quantia limitada por sessão.

Faça apostas razoáveis

No jogo, seu bankroll é sua única arma. Por esse motivo, certifique-se de ter um orçamento razoável para o nível de aposta que deseja fazer. Atualmente, os caça-níqueis oferecem uma ampla variedade de opções de apostas e alguns permitem que você aposte centenas de dólares por rodada. E isso quase nunca é uma boa ideia.

Defina a sua aposta de acordo com a sua banca. Se o seu orçamento é de 100 euros, não comece a jogar slots com apostas de 1 euro por rodada, pois assim corre o risco de ficar sem saldo rapidamente.

Usar bônus

Esta pode ser a melhor maneira de ganhar nos slots. Aproveitar os bônus é a melhor coisa que você pode fazer. Um bônus de cassino online adicionará dinheiro ao seu saldo e lhe dará mais chances de jogar nas máquinas caça-níqueis.

Dessa forma, você pode fazer apostas mais altas e, consequentemente, obter ganhos maiores. Naturalmente, os bônus têm requisitos a serem cumpridos, mas em qualquer caso são uma opção a ser considerada seriamente. Todo bônus de cassino vem com um requisito de aposta que o forçará a jogar por algum tempo. No entanto, poucos jogadores desistem após algumas rodadas, então esse requisito faz pouca diferença na maioria dos casos.