Shows em Matinhos trazem dupla e grupos gospel evangélicos

Hoje é o dia da dupla Irmãos Viana e Israel Salazar subirem no palco para emocionar e animar o público com seus louvores de sucesso na festa do aniversário de Matinhos em uma noite ministrada pelo Núcleo de Pastores de Matinhos.

A abertura da noite está por conta das bandas gospel locais: Banda de Louvor da Bola de Neve e o Som dos Filhos.

O circo também continua com suas quatro apresentações diárias: 14h, 16h, 18h e às 20h.

Retirada de ingresso retorna

Confira as datas e horários da entrega dos ingressos para os shows desse feriado (de 08 à 11/06).

Os shows serão abertos por bandas locais a partir das 19h30 e na sequência, às 21h30, as bandas principais.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na Arena Vicente Gurski (rua Projetada, s/n – Bela Vista).

A retirada dos ingressos é limitada e será disponibilizado 2 ingressos por CPF.