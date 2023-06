Denúncia aponta que empréstimo do Banco do Brasil para empreendimento foi desviado para compra de avião

Denúncia aponta que empréstimo do Banco do Brasil para empreendimento foi desviado para compra de avião

O Ministério Público Federal recebeu denúncia de operação privilegiada e desvio de finalidade de recurso de um empréstimo do Banco do Brasil em Santa Catarina. Segundo a denúncia, parte do financiamento de um empreendimento de pessoas ligadas à administração anterior do banco, em vez de ser usada na construção da obra, foi desviada para a compra de um avião do dono de um grupo empresarial.

Casos como este, de contratação de operações de risco pelo Banco do Brasil favorecendo aliados políticos, sem obedecer as exigências legais dos órgãos reguladores, a avaliação de crédito e os interesses negociais do BB começam a aparecer agora durante investigações feitas pela nova administração do banco.

A ingerência – no mínimo que pode ser classificada a operação suspeita – já fora denunciada em fevereiro de 2022 pela Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), em relação a favorecimento de gestores aliados do governo anterior. “O Banco do Brasil é fundamental para a economia do país. Não podemos permitir que a ingerência política coloque em risco o equilíbrio desse instrumento que deveria estar contribuindo para a retomada do desenvolvimento e não para agradar parceiros políticos de Bolsonaro”, adiantou o coordenador da CEBB, João Fukunaga.

No caso específico deste empréstimo catarinense, a denúncia aponta que, além de condições especialíssimas do contrato fora do padrão do próprio banco, há ainda outras questões: a variação patrimonial do sócio tomador do recurso, a investigação pelo TCU e pela agência reguladora setorial devido ao atraso da execução da obra, e o uso do dinheiro tomado no BB para compra de um avião para uso particular.

Com a palavra a Controladoria do BB.