Pontal do Paraná terá posto avançado do INSS com equipe da Prefeitura

Prefeito e vereadora Foram à sede do INSS para assinatura do acordo de cooperação

Com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai instalar um posto avançado para atender a população do município.

Na semana passada, o prefeito Rudão Gimenes (MDB), esteve em Brasília na semana passada, acompanhado da vereadora Nega Borges (MDB), para reunirem-se com o presidente nacional do INSS, Glauco André Fonseca Wanburgo, e firmaram um acordo de cooperação técnica.

“Pontal do Paraná tem 28.500 habitantes e ainda não tem uma unidade de atendimento do INSS. Estivemos em reunião com o presidente do INSS, que foi articulada pelo deputado Sérgio Souza (MDB-PR), para que nós possamos trazer o INSS para Pontal”, informou o prefeito. “Assinamos o acordo de cooperação técnica para abrirmos um posto avançado atendimento do INSS, que prestará serviços como emissão de protocolos, informações e, dessa forma, aumentar essa gama de serviços que temos trazido para Pontal, como trouxemos a Receita Federal e a Junta Comercial”, disse. “Vamos trazer para a população de Pontal do Paraná essas facilidades para que ela não precise se deslocar para outros lugares como Paranaguá e Curitiba”.

Existe apenas uma agência do INSS no litoral paranaense, que fica em Paranaguá. Com o posto avançado, a população de Pontal poderá consultar, sem sair da cidade, procedimentos como aposentadoria em geral, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, cópia de processos, revisão de benefícios, recursos, certidão de tempo de contribuição, prova de vida, dentre outros.

A documentação exigida pelo INSS já foi enviada pela Prefeitura, o segundo passo foi a assinatura do acordo. A partir de agora, o município aguarda as instruções do INSS para dar os próximos passos. Dois funcionários de carreira da Prefeitura serão treinados para realizar o atendimento.