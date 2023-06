Homem é morto a tiros no bairro Cohapar, em Guaratuba

Pablo Henrique Gonçalves Pereira Viana, de 27 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (3), em Guaratuba.

Por volta das 3h, a Polícia Militar e o Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma situação de disparo de arma de fogo entre as ruas Engenheiro Beltrão esquina com Pedro Álvares Cabral, no bairro Cohapar.

Publicidade

Tiros atingiram a cabeça da vítima, que foi encontrada na cama. Ele foi levado até o Pronto Socorro, mas não resistiu. Foi um vizinho que ouviu os tiros e chamou por socorro. Outro vizinho é suspeito do crime.

É o 7º homicídio do ano em Guaratuba e o 65º do Litoral.