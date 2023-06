Simepar prevê semana com frio, chuvas e alerta de deslizamento na Serra do Mar

Imagem: Projeção do Simepar

De acordo com os meteorologistas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), uma frente fria que chega ao Paraná no domingo (11), provoca chuvas no decorrer da semana em praticamente todo o estado.

“Considerando os volumes de chuva previstos até a próxima quinta-feira, o destaque fica com as regiões ao sul, centro e Campos Gerais do estado (80 a 100 mm) e entre a Região Metropolitana e o Litoral (80 a 150 mm)”, informa o Simepar em Aviso Meteorológico.

“A atenção para o evento deve ser dada para o risco de alagamentos e inundações em áreas vulneráveis aos episódios de chuvas volumosas, bem como atentar para a situação de áreas críticas na Serra do Mar para potenciais deslizamentos localizados”.

Assista a previsão com o meteorologista Lizandro Jacóbsen

Litoral

Na segunda-feira está prevista chuva forte em todo o Litoral, com precipitação entre 30 mm em Pontal e 48 mm em Guaraqueçaba – sendo de 41 mm em Guaratuba e Matinhos. A semana inteira segue com chuvas, pelo menos até sexta-feira (16).

As temperaturas mínimas chegam a 11 ºC na segunda e na terça (Morretes).