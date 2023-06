Prorrogadas as inscrições para o Parlamento Universitário

Prazo de credenciamento foi reaberto e novas instituições de ensino superior poderão se habilitar para participar do programa.

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná prorrogou o prazo para as inscrições da 5ª edição do Parlamento Universitário. Os estudantes que desejarem participar têm até o dia 21 de junho para fazer a inscrição. Inicialmente o prazo era sete de junho.

Outra informação importante é que novas instituições de ensino superior poderão se habilitar para participar do programa. O edital com o novo prazo de credenciamento foi publicado no Diário Oficial de terça-feira (06).

Segundo o diretor da Escola do Legislativo, Dylliardi Alessi, o prazo de inscrição foi ampliado para que mais estudantes possam participar, o que contribuirá para fortalecer o debate dos deputados universitários. “Tínhamos aberto o prazo de credenciamento das instituições em maio e dez se credenciaram. Já estávamos na fase de inscrição dos alunos para participar do programa, mas vínhamos recebendo pedidos, de alunos e também das universidades, para a reabertura do prazo, para que nas instituições pudessem participar. O que decidimos fazer agora”, explicou. “Essa oportunidade vai deixar o Parlamento Universitário ainda mais plural. Ter mais bancadas universitárias vai fazer com que os deputados universitários se articulem mais na formação de blocos e na participação em cargos importantes do Parlamento, como a Mesa Diretora e a presidência de comissões temáticas”, reforçou.

As Instituições de Ensino superior têm até o dia 12 de junho para manifestar o interesse em participar.

Já os estudantes universitários podem se inscrever até o dia 21 de junho e o treinamento, obrigatório para todos os inscritos, será no dia 22 de junho. Caberá às Instituições de Ensino Superior realizar a seleção final dos participantes, conforme o percentual dos inscritos. Quanto maior o número de inscritos pela Instituição, maior será a bancada.

A lista dos selecionados para participar será divulgada no dia 4 de julho. A simulação do parlamento será realizada entre os dias 17 a 28 de julho, na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba.

Os participantes receberão certificado com atividade complementar correspondente a 80 horas.

Mais informações no site do Parlamento Universitário (https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/parlamento-universitario)

Parlamento Universitário

Em quatro edições realizadas, o Parlamento Universitário contou com a inscrição de mais de 3500 estudantes e 280 foram selecionados para participar, que é considerado o maior programa de parlamento simulado do país.

O Parlamento Universitário congrega as Universidades do Paraná, públicas e privadas, e reúne estudantes universitários, que durante duas semanas simulam as atividades desempenhas pelos deputados estaduais, com a divisão em bancadas partidárias, instalação das comissões temáticas, apresentação de projetos e votação em plenário das propostas apresentadas pelos participantes do programa.

Em 2017, o Parlamento Universitário da Assembleia Legislativa do Paraná conquistou o III Prêmio Cultural da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo como a melhor iniciativa educacional voltada à comunidade. O Parlamento concorreu com projetos que representaram Legislativos de todo o país, inclusive os Tribunais de Contas que também são filiados à ABEL.

Em 2019, o Parlamento ficou entre os três finalistas do prêmio Assembleia Cidadã, concedido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na categoria Projetos Especiais. A seleção dos projetos finalistas foi realizada por uma Comissão Julgadora criada com representantes de entidades como a Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Escola de Administração Pública, Ouvidoria Geral da União e Advocacia Geral da União. Foram selecionados três projetos para cada categoria do prêmio entre os mais de 70 inscritos.