Mutirão “Meu nome, meu direito” em Paranaguá tem novo local

A Defensoria Pública do Estado do Paraná informa que o local do mutirão “Meu nome, meu direito” em Paranaguá mudou. Antes seria na sede da Defensoria, na Avenida Gabriel de Lara. O novo local é o Ginásio de Esportes Dr. Joaquim Tramujas. A data e o horário são os mesmos: dia 23 de junho, das 8h às 15h.

A ação gratuita da Defensoria Pública oferece orientação jurídica para homens e mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias, maiores de 18 anos, sobre como realizar a retificação de prenome e gênero na certidão de nascimento.

Para ser atendida(o) não é necessário agendar atendimento, basta comparecer ao local. No dia, serão distribuídas senhas por ordem de chegada.

O serviço é destinado a pessoas não apenas de Paranaguá, mas de todas as cidades do Litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.

Além da orientação sobre os passos para a realização da retificação de prenome e gênero, a Defensoria também fará a entrega de modelos de ofício que devem ser entregues pelas pessoas interessadas em fazer a retificação diretamente no cartório.

Documentos para o atendimento:

RG e CPF

Comprovante de residência – físico ou digital, 1ª ou 2ª via

Para a retificação de prenome e gênero em si são necessários outros documentos pessoais, que podem ser levados ao mutirão para facilitar e agilizar ainda mais o atendimento:

RG e CPF

Comprovante de residência

Certificado de reservista ou dispensa de serviço militar obrigatório

Título eleitoral

Certidão de nascimento e de casamento atualizadas nos últimos seis meses (se houver).