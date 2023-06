Quais são os cassinos online que realmente pagam? Veja 4 opções

Com inúmeras polêmicas ao redor do tema da jogatina online, muitos amantes dos cassinos virtuais acabam se preocupando e têm dúvidas sobre os sites idôneos e que realmente pagam os prêmios aos usuários vencedores. Neste artigo, iremos listar algumas das plataformas de jogos que realmente pagam o valor conquistado aos seus clientes, assim como algumas dicas para que você, como jogador, não tenha problema em sacar o seu dinheiro.

1. 1xBet

Uma das principais casas de jogatina atuantes no país, a 1xBet é um dos cassinos online que pagam, conforme a avaliação do site especializado, cassinos.info. A plataforma de análises tem uma lista com as operadoras mais idôneas, listando as modalidades de depósito e saque de cada uma delas, e a 1xBet aparece como primeira colocada a partir de critérios variados, como as opções de pagamento, seleção de jogos, segurança do site e licença, atendimento ao cliente e as opções de bônus oferecidos.

O saque na 1xBet pode ser feito através do Pix, cartões de crédito e débito, transferência bancária, Pay4Fun e InovaPay. Já o bônus, que pode ser encontrado na página da operadora no cassinos.info, dá até €1500 + 150 giros para os novos jogadores, com 35x de rollover, €10 de depósito mínimo inicial e um prazo de 7 dias para ser usado.

2. bet365

O cassino da bet365 também é um dos que pagam, com uma vantagem de não exigir rollover em seu bônus de boas-vindas. Ao se cadastrar na plataforma, você pode receber 50 giros grátis sem rollover, desde que faça um depósito mínimo de R$ 50 e use o saldo em jogos de cassino. Para sacar o valor obtido no cassino da bet365, você pode usar o cartão de crédito ou débito (valor mínimo de R$ 20) ou fazer uma transferência bancária (valor mínimo de R$ 40).

3. BetAndYou

Como um cassino relativamente recente no Brasil, o BetAndYou tem uma oferta atrativa para novos jogadores, que inclui 150 giros grátis em diversos caça-níqueis e saldo adicional que se estende até o quarto depósito – no 1º depósito, é de 100% até R$2.220 + 30 giros grátis, no 2º depósito é de 50% até R$2.100 + 35 giros, no 3º depósito é de 25% até R$2.400 + 40 giros e no 4º depósito é de 25% até R$2.700 e 45 giros. Os saques podem ser feitos através de Pix, transferência e carteiras, como Skrill, Muchbetter, Sticpay, Jeton e Perfect Money.

4. Betano

O cassino premiado da Betano é um dos que pagam mais rápido, e ainda oferece um bônus de R$ 500 e rollover bem abaixo da média (12.5x o valor do bônus). O saque dos valores obtidos pode ser feito em uma variedade de métodos, como Pix, transferência bancária, boleto, Skrill, Pay4Fun, entre outros.

Dicas

Independentemente da plataforma que você escolher, é importante ler atentamente as regras e termos antes mesmo de depositar o seu suado dinheiro. Isso porque muitas das reclamações dos usuários que não conseguem sacar demonstram que essas pessoas sequer entenderam quais foram as condições que aceitaram no momento do cadastro – e isso vale principalmente para o resgate dos ganhos obtidos com a ajuda de bônus e promoções. Muitas operadoras têm requisitos de rollover e exigem que você tenha completado o cadastro, por exemplo, antes de sacar o seu dinheiro.

Por isso, antes de começar a se divertir com dinheiro de verdade, busque informações sobre o saque, bônus e outras questões relacionadas a isso. Além do site da operadora, você também pode se informar com a ajuda de plataformas especializadas no setor, como o cassinos.info, que tem uma página exclusiva para cada casa de jogos, com informações detalhadas para que os usuários comecem a jogar “com o pé direito”.