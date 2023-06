Projeto de restauro da Igreja Bicentenária de Guaratuba avança com acompanhamento de comitê

O Comitê de Acompanhamento do Projeto de Restauração da Igreja Bicentenária de Nossa Senhora do Bom Sucesso realizou, no último dia 6, com a Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e com a empresa ArquiBrasil Arquitetura e Restauração Ltda, no salão paroquial da Igreja Matriz. Participam do comitê representantes da Paróquia, do Poder Executivo e Legislativo, da Organização Civil e comunidade.

É a segunda reunião do comitê e teve como objetivo apresentar a declaração de significância e a construção do programa de necessidades para a igreja e seu entorno. A declaração de significância é o documento que afirmará “porque” e “como” a igreja é significativa para sua comunidade e para a sociedade brasileira em geral, evidenciando os aspectos, elementos e informações que deverão ser preservados.

O programa de necessidades, por sua vez, é o documento que indica as demandas de uso da igreja e do espaço público no seu entorno pela comunidade, e deverá compatibilizar as expectativas desta com as necessidades de preservação do edifício, servindo de base para todos os produtos das próximas etapas do Projeto de Restauração.

A 1ª etapa da elaboração do projeto de restauro da Igreja Bicentenária Nossa Senhora do Bom Sucesso iniciou em março deste ano com a primeira reunião ampliada para o planejamento da participação da sociedade na elaboração do projeto de restauro, e o levantamento físico com escaneamento do prédio e da área ao redor da igreja, incluindo praça e ruas.

A ArquiBrasil Arquitetura e Restauração Ltda é a empresa que foi contratada em dezembro do ano passado pela Superintendência Estadual do Iphan e é a responsável pelas 3 etapas do projeto. A etapa iniciada abrange a caracterização do bem, o levantamento físico e o plano de participação social.

Na reunião ampliada, dentro do plano de participação social, foi aberta a todos e teve como objetivo aproximar a comunidade local do Iphan , definindo o comitê de acompanhamento e o plano de participação social, que norteia as consultas e debates com atores e entidades relacionados aos usos e gestão da Igreja, e como as suas demandas e expectativas serão absorvidas no projeto.

Já no serviço de campo foi utilizado um equipamento de escaneamento a laser para geração de nuvem de pontos e de drone para o levantamento de coberturas, foi realizado o levantamento físico da Igreja Matriz em sua totalidade, incluindo elementos interiores e exteriores, em cores reais, bem como da volumetria da praça e edificações no entorno (modelagem das edificações).

Projeto de Restauração

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, situada à Praça Alexandre Mafra, de Guaratuba, foi construída no século XVIII e tombada individualmente pelo Iphan em 1938, por meio de sua inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes. Atualmente, está sob gestão da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

O projeto de restauração conta com o apoio da Prefeitura de Guaratuba, sendo custeado através de emenda parlamentar no Orçamento da União no valor de R$ 348 mil, possuindo 3 etapas e um total de 14 produtos. A verba foi encaminhada diretamente para o Iphan que fez as contratações dos trabalhos. No projeto completo de restauração está incluído pesquisas arqueológicas, inventário histórico, o envolvimento da comunidade através de reuniões e um projeto de educação patrimonial.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba