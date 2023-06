Projeto Pró-Riso leva atendimentos médico e odontológico a escola pública

Fotos: Divulgação

Pais e alunos da Escola Municipal Arminda de Souza Pereira, localizada no Jardim Iguaçu, em Paranaguá, receberam atendimentos médico e odontológico gratuitos, numa ação promovida pelo grupo Pró-Riso, formado por profissionais voluntários da área de saúde, em parceria com a Cattalini Terminais Marítimos, por meio do Programa Comunidade Viva.

“Realizamos programas que visam o desenvolvimento e o fortalecimento da comunidade da qual somos integrantes. Entre as frentes que atuamos estão investimentos em projetos de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Bem-estar Social e Segurança Comunitária. Esperamos que outras empresas também façam a sua parte, que tenham responsabilidade com as comunidades de seu entorno, pois se cada um fizer a sua parte, as coisas serão bem melhores”, destacou Ângela Bahry, coordenadora de Ambiental, Sustentabilidade e Governança (ASG), da Cattalini.

Esta foi a quarta vez que a Cattalini Terminais se uniu ao Pró-Riso para uma ação solidária. Nas oportunidades anteriores, foram beneficiados alunos da Escola Municipal Costa e Silva e a Escola do Campo Amparo (em duas ações). A professora Vivian Magalhães Bezerra, diretora da Escola Municipal Arminda de Souza Pereira, avaliou o projeto como de extrema importância.

“Estamos localizados em uma região de alta vulnerabilidade e o projeto atendeu a uma demanda local da nossa comunidade. Esperamos a continuidade dessas ações de cuidado da saúde, porque muitos pais enfrentam dificuldades para comparecer à escola ou marcar consultas e esse dia tornou-se muito valioso para todos”, declarou.

Publicidade

Na ação, foram realizados 71 atendimentos médicos, com a realização de pesagens e administração de medicamentos e 80 odontológicos, incluindo extração, restauração e orientações sobre prevenção e escovação. Além dos suportes de saúde, os voluntários prepararam atividades de recreação e entregaram kits de higiene bucal para as crianças.

“É muito importante podermos contar com a Cattalini, que é parceira do nosso do projeto e com esse apoio conseguimos realizar essas ações que impactam várias famílias, porque levamos saúde para essas comunidades. Sabemos da dificuldade no acesso aos serviços público e privado e conseguimos sanar essas demandas e sermos mais resolutivos no que nos compete. Quero agradecer a Cattalini por estar conosco nesse projeto e que essa parceria perdure e continue por muito tempo”, declarou a cirurgiã-dentista Carolina Dea Bruzamolin.

A parceria integra as atividades do Programa Comunidade Viva, desenvolvido em seis escolas públicas localizadas no entorno dos Centros de Tancagem e do píer privado da Cattalini Terminais, beneficiando mais de mil alunos das Escolas Municipais “Costa e Silva”, “Randolfo Arzua”, “Arminda de Souza Pereira”, Eloina Loyola de Camargo Viana, do Campo “Amparo” e o Colégio Estadual “Bento Munhoz da Rocha Neto”.

Pró-Riso

Criado em janeiro de 2019, o Pró-Riso é formado por dentistas, médicos e profissionais de diversas áreas, moradores da cidade de Curitiba e da Região Metropolitana. O grupo atua de forma voluntária para atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O grupo não possui vínculo político ou tem fins lucrativos. O Pró-Riso sobrevive de doações, algumas feitas pelos próprios voluntários, e do apoio de empresas engajadas como a Cattalini Terminais Marítimos por meio do seu Programa Comunidade Viva.

Fonte: Assessoria da Cattalini, com informações da jornalista Luiza Rampelotti