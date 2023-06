PDT do Paraná define comissões executivas nos principais colégios eleitorais do estado

Presidente Goura e o presidente da Frente Trabalhista de Vereadores e Vereadoras do Paraná, Marcos Vieira | foto: Divulgação do PDT

A Executiva Estadual do PDT Paraná se reuniu no último dia 6 para apresentar e homologar 50 comissões executivas provisórias municipais. O trabalho faz parte do processo de reestruturação partidária iniciado com a nova gestão, que tem como presidente o deputado estadual Goura.

Entre os municípios que tiveram comissões executivas homologadas estão os maiores colégios eleitorais do estado, com exceção de Curitiba, que realizará convenção no segundo semestre deste ano.

“Desde que assumimos a direção do partido estamos empenhados nesta reestruturação e no fortalecimento do PDT no Paraná. Nosso objetivo é fortalecer lideranças e prepará-las para as eleições de 2024 e de 2026. O PDT é um partido importante no cenário estadual e nacional e vai estar presente na disputa, senão em todos, pelo menos nos principais municípios paranaenses”, afirmou Goura.

Além de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, foram homologadas comissões em Guarapuava, Araucária, Toledo, Francisco Beltrão, Goioerê, Guaratuba, Irati, Paranavaí, Cianorte, entre outras.

Até o final deste mês, uma outra leva de comissões deve ser apresentada. A meta é finalizar a organização do partido em todo o estado até o mês de outubro.

As novas executivas foram definidas respeitando o plano de paridade de gênero e representatividade de pessoas negras e indígenas, que tem como objetivo garantir a essas populações e as mulheres o protagonismo dentro da estrutura partidária.

A Executiva Estadual também discutiu e deliberou outros assuntos internos como situação financeira do partido e calendário de reuniões ordinárias presenciais para o segundo semestre.