Curso grátis para cuidador de idoso tem 40 vagas para o Litoral

A Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) e o Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha (CFRH), vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, estão com inscrições abertas para o Curso de Formação Inicial em Cuidador de Idoso.

O objetivo é qualificar o cuidado da pessoa idosa. O curso é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pela internet, no site da ESPP, até o dia 30 de junho. O endereço é http://www.escoladesaude.pr.gov.br/.

O curso será na modalidade presencial e direcionado aos profissionais das Instituições de Longa Permanência para Idosos, cuidadores informais e familiares, auxiliares e técnicos de enfermagem, além dos trabalhadores dos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) e serviços privados.

São 200 vagas disponíveis, com carga horária de 160 horas teóricas (noturnas) e 20 horas práticas, em cinco diferentes localidades do Estado.

O curso de formação inicial será realizado nas regiões Noroeste (Paranavaí), Sudoeste (Bom Jesus do Sul), Oeste (Missal), Centro-Sul (Irati) e no Litoral do Estado (Paranaguá). Em cada um dos municípios serão ofertadas 40 vagas.

As aulas estão previstas para iniciar em agosto, e acontecerão de segunda a sexta, das 19h às 22h45. O horário das aulas práticas poderá ser diurno ou noturno, de acordo com a disponibilidade do local a ser realizado.

O resultado preliminar das inscrições estará disponível no site da ESPP a partir do dia 12/07/2023, após às 17 horas.

Confira o edital e mais informações AQUI.