Estádio do Rio Branco Sport Club vai a leilão por dívida trabalhista

Estádio do Rio Branco Sport Club vai a leilão por dívida trabalhista

Estádio da Estradinha lotado em dia de jogo | foto: Rio Branco

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) determinou o leilão do estádio Nelson Medrado Dias, pertencente ao Rio Branco Sport Club, de Paranaguá, devido ao descumprimento de um acordo trabalhista. O estádio é conhecido como Estradinha e o time como o “Leão da Estradinha”.

O leilão está agendado para 10 de julho, com valor inicial de R$ 35,8 milhões. Caso não haja arremate, um segundo leilão será realizado em 24 de julho, com um valor abaixo do inicial, não podendo ser inferior a R$ 17,9 milhões.

Publicidade

O valor inicial da dívida trabalhista era de R$ 1,9 milhão e, renegociado, ficou em R$ 1,7 milhão. O estádio havia sido penhorado em maio de 2022 devido ao atraso no pagamento do Plano Especial de Pagamento.

O Rio Branco Sport Club possui 41 processos judiciais trabalhistas, que se encontram em fase de execução. O Rio Branco conseguiu um Ato Trabalhista em 2021 para parcelar suas dívidas trabalhistas, mas não cumpriu o acordo. O tribunal determinou o bloqueio de valores e ativos financeiros do clube.

Em nota, o presidente do clube, Alex Jacomel, informou que divulgará um balanço da situação e dos 9 meses de sua gestão em julho em uma entrevista coletiva de imprensa.

Com informações do Globo Esporte / Reportagem de Guilherme Moreira