Escoteiros do Mar promovem a 4ª Regata Regional neste final de semana

Escoteiros do Mar promovem a 4ª Regata Regional neste final de semana

Fotos: Escoteiros do Mar Ilha do Mel

Paranaguá recebe neste final de semana a 4ª Regata Regional dos Escoteiros do Mar do Paraná. O evento será realizado neste sábado (17) e domingo (18), na Ilha da Cotinga.

A regata também classifica jovens para a Regata Nacional, que, por sua vez, classificará os representantes brasileiros para a William Koach Sea Scout Cup, disputada nos Estados Unidos com escoteiros do mundo todo.

Publicidade

Podem participar jovens Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro, registrados regularmente na União dos Escoteiros do Brasil em 2023, que saibam velejar e nadar. O Paraná tem três grupos Escoteiros do Mar: GEMar Amigo Velho, de Curitiba; GEMar Antonina e GEMar Ilha do Mel (Gemim), de Paranaguá.

A abertura é a partir das 10h30 do sábado e a montagem dos barcos começa às 8h.

No domingo, os veleiros serão liberados às 10h30 da Ilha da Cotinga, e o encerramento será a partir das 16h30, junto com a premiação.

Terá um barco local para visitantes no valor de R$ 20 (R$ 10 ida e R$ 10 volta). Ele sairá de um ponto que ainda será marcado entre as 11h e 11h30, para Ilha da Cotinga e voltará somente entre 16h30 ou 17h, ao ponto de origem.

Mais informações pelo telefone: (41) 9 9273-397

ou pelo site dos Escoteiros do Paraná, onde se acessa o regulamento e a inscrição.