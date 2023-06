Prefeitura de Matinhos e Sebrae promovem caravana ao StartupPR Conecta 23

A Prefeitura de Matinhos, através da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae está montando uma caravana para participar da StartupPR Conecta 23, em Curitiba.

O evento será realizado nos próximos dias 23 e 24. Os interessados não vão precisar pagar pelo transporte até o evento, na sede Sebrae/PR, na rua Caeté, no Prado Velho.

Inscrições para a caravana: (41) 99216-6400 (com Ricardo)

O StartupPR Conecta 23 reunirá o ecossistema de startups paranaenses. Com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo e fomentar o crescimento do ecossistema de inovação, 35 startups de várias regiões do estado apresentarão produtos e estabelecerão conexões para potencializar negócios.

Cada Regional do Sebrae/PR indicou cinco startups para participar do evento, garantindo variedade de projetos e segmentos representados. De empresas focadas no agronegócio até aquelas que desenvolvem soluções no metaverso, o evento apresentará uma gama diversificada de empreendimentos em ascensão.

Mais informações: https://www.sebraepr.com.br/conecta/