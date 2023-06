Banco de Rações de Pontal entrega 964 kg em abril e maio

Após ouvir as demandas das cuidadoras de animais, no evento de lançamento da Rede de Proteção Animal que aconteceu em fevereiro d 2022, a Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná articulou parcerias para doação de rações para cães e gatos, denominada “Banco de Ração”.

Desde sua criação, em abril de 2022, foram doadas aproximadamente 7,55 toneladas de ração às protetoras e cuidadoras. No último mês de abril foram entregues 523 Kg, sendo 391 Kg de ração para caninos e 132 Kg para felinos. Em maio, foram doados 441 Kg, sendo 355 Kg de ração para cães e 86 Kg para gatos. Cada uma das 24 protetoras/cuidadoras recebeu entre 7 e 45 Kg, dependendo da quantidade de animais que estão sob sua tutela.

Estes são os parceiros que ajudam nossos anjos de 4 patas, fazendo doação para o Banco de Rações:

Publicidade

Grupo Carzenne – Representante das marcas Billy Dog e Billy Cat.

Agropecuária AgroTop.

Bicho Zen Pet Store.

Aviário Praia de Leste.

Agropecuária Donda.

Aviário Tabuleiro – Balneário Ipanema.

Aviário Agro Raça – Balneário Praia de Leste.

A Prefeitura de Pontal do Paraná agradece a todos e informa que é preciso aumentar as doações para atender a demanda.

Quem tiver interesse em colaborar com a causa animal, deve procurar a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, na sede da Prefeitura em Praia de Leste, ou através do telefone (41) 3455 9643.