Conheça as 5 maiores contratações da história do Flamengo

Foto: flamengo.com.br

Todos os amantes do futebol já sabem que o Flamengo conseguiu a tão sonhada reestruturação. A receita do clube atualmente já ultrapassa a casa do 1 bilhão de reais e, logicamente, isso traz um poderio de contratação cada vez maior, tornando seu elenco mais forte ano após ano.

O sucesso aumenta receita, aumenta torcedores, aumenta vendas de materiais esportivos, visibilidade em amplo sentido.

Sendo assim, já que o assunto gira em torno de dinheiro, vamos trazer uma lista com as 5 contratações mais caras da história do Mengão. E já adiantamos, que o time desembolsou verdadeiros rios de dinheiro nessa lista.

O início de todo o investimento do flamengo em seu elenco verdadeiramente estrelado de hoje em dia, começou com a contratação do uruguaio Georgian De Arrascaeta no ano mágico de 2019. O clube carioca, pagou o equivalente a R$ 64 milhões para tirar o gringo do Cruzeiro.

Em 2020, o Rubro-Negro desembolsou R$ 79 milhões e comprou Gabigol. Na temporada anterior, o clube da Gávea já havia pago R$ 4 milhões pelo empréstimo junto à Inter de Milão.

Em 2021, Pedro assumiu o topo do ranking, ao ser comprado por R$ 87 milhões junto à Fiorentina. Assim como o parceiro de ataque, o camisa 9 havia atuado na temporada anterior por empréstimo, o qual também custou cerca de R$ 4 milhões.

No ano seguinte, 2022, o Flamengo foi buscar Everton Cebolinha em Portugal. Pagando na transação o total de R$ 87 milhões, entre Benfica, que ficou com a maior parte, Grêmio e Fortaleza, times os quais Cebolinha também defendeu.

Em 2023, temos um novo dono de transação mais cara da história do Flamengo. Dessa vez tratou-se de uma recompra, ou seja, Gérson foi comprado em 2019 por 11 milhões de euros, foi vendido ao Olympique de Marselha por 30 e recomprado por 25. Na venda, o Flamengo manteve 20% do contrato, o que torna o negócio ainda mais vantajoso. No fim das contas o Coringa retornou ao clube pela bagatela de R$ 92 milhões.

Segue a lista completa:

Gérson – Olympique de Marselha – Flamengo (2023) – R$ 92 milhões

Pedro – Fiorentina – Flamengo (2020) – R$ 87 milhões

Éverton Cebolinha – Benfica – Flamengo (2022) – R$ 87 milhões

Gabigol – Internazionale – Flamengo (2020) – R$ 79 milhões