Festa S. Luiz Gonzaga, no Nereidas, tem missa, churrasco de igreja e animação

Festa S. Luiz Gonzaga, no Nereidas, tem missa, churrasco de igreja e animação

Começa neste domingo (18), a Festa em Louvor a São Luiz Gonzaga, no balneário Nereidas, em Guaratuba. A festividade vai até quarta-feira (21) no salão anexo à igreja, localizada na rua México, 231, esquina com rua Maria Elisa Costa Marin.

A festa comemora 30 anos da Igreja da Igreja de S. Luiz Gonzaga, e é organizada pela comunidade. Confira a programação:

Publicidade

Domingo (18) – Carreata às 9h, seguida pela missa às 10h. Após a missa, haverá churrasco (R$ 50,00), música (Márcia & João Victor), bingo e barracas.

Segunda (19) – Missa às 19h30, seguida por churrasco. Além disso, haverá apresentações de dança, serviços de bar e cozinha.

Terça (20) – Missa às 19h30, churrasco, apresentações de dança e serviços de bar e cozinha.

Quarta (21) – Procissão às 18h30, seguida por uma missa solene às 19h30. Logo após a missa, serão oferecidos serviços de bar e cozinha.