LEC/UFPR participou em Santa Catarina de curso sobre desencalhe de baleias

A equipe técnica do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) e coordenadora do PMP-BS pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) participou no início de junho do curso de desencalhe de mamíferos marinhos na costa sul do Estado de Santa Catarina. O evento é organizado pela Área de Proteção Ambiental Federal da Baleia Franca (APABF/ICMBIO) em Imbituba, Santa Catarina.

O curso visa a revisão e organização do Protocolo de Encalhes e Enredamentos de Mamíferos Marinhos da APABF para o atendimento em toda a extensão desta Unidade de Conservação, bem como padronizar as ações com as instituições parceiras que atuam em Santa Catarina e em outras regiões.

Da equipe PMP-BS/UFPR participam do treinamento e simulado a coordenadora Camila Domit, o responsável técnico veterinário e especialista em reabilitação de animais marinhos Fábio Lima e a gerente do projeto Liana Rosa.

Para a coordenadora Domit, a participação do laboratório no evento é essencial para revisão de protocolos e fortalecimento da equipe que deverá regionalizar os procedimentos e organizar as estratégias para o plano de atendimento no Paraná. “Nossa equipe conta com boa experiência nestes atendimentos, mas o treinamento nos permite atualizar procedimentos e retornar ao Paraná para atualizar e colocar em prática o protocolo regional”, comenta.

Protocolo paranaense de atendimentos

O LEC-UFPR atua de acordo com o Protocolo de Atendimento a Encalhes de Animais Marinhos no Litoral do Paraná (Prae) que integra e organiza as ações de diversas instituições que atendem a fauna marinha no estado desde 2018.

São prefeituras, instituições públicas e privadas, além de algumas do terceiro setor que compõem a rede. A iniciativa foi da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), do Instituto Água e Terra (IAT) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Esse documento traz as responsabilidades de todos os órgãos governamentais do estado do Paraná com relação ao atendimento de encalhe. O Prae é um guia para os casos de encalhe, abordando os papéis das instituições desde a avaliação de animais vivos ou mortos que encalham na praia até o encaminhamento deles para reabilitação com atendimento médico veterinário, ou mesmo a destinação das carcaças.

O médico veterinário do PMP-BS/UFPR, Fábio Lima, destaca a importância do Prae e completa que o curso agregará na atuação da rede de encalhes paranaense. “Após este treinamento será importante atualizar a equipe local e garantir efetividade para os atendimentos futuros”, comenta o veterinário.

Encalhes

As principais causas de encalhes de animais marinhos estão associadas a fatores naturais ou devido à ação humana como o enredamento em artes de pesca, colisões com embarcações e poluição.

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O LEC/UFPR monitora o Trecho 6 (Paraná), compreendido entre os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba.

