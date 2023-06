Pontal tem nova secretária de Saúde após ex-secretária assumir 1ª Regional

Josineia de Araujo é enfermeira concursada de Pontal e foi diretora de Enfermagem do Hospital Regional

A ex-secretária de Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Cristina Moura, assumiu diretoria da 1ª Regional de Saúde, em Paranaguá, responsável por todo o litoral paranaense.

A nova secretária municipal de Saúde é Josineia de Araujo. Ela tem 48 anos, é natural de Riberão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná, é formada em Enfermagem pela Universidade Tuiuti do Paraná, possui especialização em Urgência e Emergência Hospitalar, em Enfermagem do Trabalho, Saúde Pública com Ênfase em ESF (Estratégia de Saúde da Família) e Magistério Superior com Licenciatura Plena.

Começou a sua carreira como enfermeira celetista em 2007 na Prefeitura de Pontal. Nos períodos de 2008/2010 e 2015/2018 trabalhou no Hospital Regional do Litoral, onde foi coordenadora e diretora de Enfermagem.

Entre 2018 e 2023 foi enfermeira celetista da Prefeitura de Paranaguá. E entre 2011 e 2023 foi enfermeira concursada da Prefeitura de Pontal do Paraná.